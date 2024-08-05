أصابها الاحتلال وبترت قدماها.. استشهاد أسيرة فلسطينية سابقة

شيّع فلسطينيون جثمان الأسيرة السابقة وفاء جرّار التي استشهدت صباح اليوم الاثنين متأثرة بجروح أصيبت بها خلال اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين بشمال الضفة الغربية قبل أشهر، مما أدى إلى بتر قدميها.

وتعرضت جرّار (50 عاما) لإصابات خطيرة أثناء اعتقالها من قبل الجيش الإسرائيلي في جنين في مايو/أيار الماضي، ونقلت إلى سجن إسرائيلي قبل أن يفرج عنها لاحقا.

وتم الإعلان عن استشهاد الأسيرة السابقة الناشطة في مجال دعم عائلات الأسرى، وهي زوجة الأسير عبد الجبار جرار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضفة الغربية والمعتقل منذ 5 أشهر بالسجون الإسرائيلية، بعد نقلها لمستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.

وأفاد نجلها بأن حالتها تدهورت بشكل خطير وتعرضت لانتكاسة خلال الأيام الماضية، مما استدعى إعادتها إلى قسم العناية المكثفة بالمستشفى.

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نجل الشــهيدة وفاء جرار ينعى والدته"اقدامها سبقتها للجنة وهي الان تلتحق بركب الشهداء". pic.twitter.com/5MiEbFpVpl — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 5, 2024

وكانت وفاء جرار قد أصيبت من نيران قوات الاحتلال خلال اجتياحها مدينة جنين واعتقالها وهي مصابة، مما أدى لاحقا لبتر قدميها بعد أكثر من شهرين على إصابتها.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيان إن سلطات الاحتلال نفذت بحقّ الشهيدة وفاء جرار جريمة مركبة تمثلت في عملية اعتقالها الوحشية والتّنكيل بها، وتعرضها لإصابة خطيرة أدت إلى بتر ساقيها من أعلى الركبة في مستشفى العفولة داخل الخط الأخضر، إلى جانب تعرضها لعدة إصابات أخرى في جسدها وتحويلها للاعتقال الإداري.

بعد نحو 10 أيّامٍ من تضليل الاحتلال عائلة الأسيرة الجريحة وفاء جرار والكذب بخصوص حالتها الصحيّة، أفرج الاحتلال عنها اليوم الخميس (30.5) وسلّمها على حاجز سالم، لينقلها أهلها إلى مستشفى ابن سينا في جنين في حالة صعبة للغاية، ويتبيّن أن الاحتلال بتر كلتي ساقيها من فوق الركبة، وأنها… pic.twitter.com/dRaVcJfvES — متراس – Metras (@MetrasWebsite) May 30, 2024

وحملت المنظمتان الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاد جرار، وقالتا إنها واحدة من بين عشرات المعتقلين الذين تعرضوا منذ بدء الحرب على غزة لإصابات وجرائم طبية ممنهجة.

من جهتها، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيدة وفاء جرار وأشادت بنضالها، مشيرة إلى أنها استشهدت بعد عملية قتل بطيء نُفذت بحقها منذ لحظة اعتقالها.