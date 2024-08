ياباني يتظاهر وحده منذ شهور في شوارع طوكيو دعما غزة

ارتبط اسم الشاب الياباني يوسوكي فوروساوا بالقضية الفلسطينية منذ أن بدأت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة قبل 10 شهور.

وعلى الرغم من طول مدة الحرب، فإن الناشط لا يزال يتظاهر وحده في شوارع العاصمة اليابانية طوكيو دعما لقطاع غزة ولنشر التوعية بشأن القضية الفلسطينية.

وعادة ما ينشر فوروساوا وقفاته عبر حسابه على منصة "إكس" بشكل مستمر، والتي توثق تظاهره المستمر لوحده، حيث يرفع لافتات بشعارات داعمة لفلسطين وغزة مثل "فلسطين حرة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية بغزة" و"وقف إطلاق النار الآن".

وفي حديثه مع وكالة "سند" التابعة لشبكة الجزيرة، قال فوروساوا إنه بدأ العمل من أجل غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف الشاب الياباني أنه يفعل هذا الأمر لاعتقاده بأن واجبه التظاهر من أجل الإنسانية، قائلا "أريد أن أحمي الإنسانية وحقوق الإنسان. أكره العنصرية".

وتابع "سأستمر في التظاهر حتى تحرير فلسطين، وسأستمر برفع صوتي لحماية كرامة وحقوق الإنسان".

وأوضح فوروساوا أنه يختار التظاهر عادة قرب محطات القطار، حيث تزدحم بالمارة والمسافرين، لينشر الوعي بين أكبر قدر ممكن من الناس حول القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة.

يُذكر أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دخلت شهرها العاشر بحلول أغسطس/آب الجاري، وخرجت منذ ذلك الحين مظاهرات بمئات الآلاف في مختلف دول العالم لمطالبة الاحتلال الإسرائيلي بوقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر في القطاع المحاصر.

وعادة ما ينشر بعض المناصرين للقضية الفلسطينية والمنددين بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بحق أهالي قطاع غزة صورهم مع الشاب.

先日、一人で🇵🇸スタンディング抗議をする古澤さんに会ってお話しで、いろいろアイデアを交わしました。光栄でした。

This past weekend, I had the pleasure of meeting and talking with Furusawa-san, who many might know for his solo activism in the streets of Japan.@MB_NE_NW pic.twitter.com/CXrp6S1fxV

— Jeronimo Gehres (ジェロニモ ゲレス) (@jero_jero_seven) July 30, 2024