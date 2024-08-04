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إيران: إسرائيل انتهكت سيادتنا ومن غير الوارد التجاوب مع الوسطاء

TEHRAN, IRAN - JULY 31:Hundreds of protesting Iranians take part in a protest against the killing of Ismail Haniyeh, the political head of Hamas, in Palestine Square in Tehran, Wednesday, July 31, 2024. Haniyeh, the political head of Hamas, was killed in exile. In the air attack on Wednesday morning in the capital of Iran, Hamas political leader, Ismail Haniyeh, was killed in an airstrike in Tehran after attending the inauguration of Iran's new president. Israel has yet to claim responsibility for his death. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
المصدر الإيراني: سيكون طهران قاسيا ومؤلما على اغتيال هنية في أراضيها (غيتي)
4/8/2024

قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن إسرائيل تجاوزت "كل المحرمات" عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، وأكد أن إسرائيل أرسلت وسطاء لاحتواء الوضع.

واعتبر المصدر أن على إسرائيل أن تدفع ثمن تجاوزاتها، وأضاف "لا شك لدينا من أنها ستدفعه وغاليا".

وقال إن إسرائيل تحاول الآن دفع طهران لعدم الرد "بهدف إظهارنا كدولة ضعيفة بلا ردع حقيقي"، واستبعد أن تقبل طهران بعدم الرد أو برد رمزي، وقال إن أي رد سيكون "قاسيا ومؤلما".

وأشار إلى أن إسرائيل وبعد انتهاكها للسيادة الإيرانية ترسل وساطات للاحتواء، وقال إنه "من غير الوارد التجاوب معها".

زيارة الصفدي

وتحدث المصدر عن زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وقال إنه وصل إلى طهران وهو يحمل 3 رسائل من ملك الأردن وقادة أميركا وإسرائيل، وأشار إلى أن "طهران ستبلغ الصفدي رسالتين إحداهما للقيادة الأردنية والأخرى لأميركا وإسرائيل".

وتأتي زيارة الصفدي لإيران بالتزامن مع اتصالات دبلوماسية مستمرة من قبل الولايات المتحدة وشركائها، من ضمنهم فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر، لمنع المزيد من التصعيد على صعيد المنطقة.

والخميس، قال الصفدي في مؤتمر صحفي "إذا كان هناك أي تصعيد فإن أولويتنا هي حماية الأردن وسلامة الأردنيين وأي شخص يريد أن ينتهك سماءنا فإننا سنواجه ذلك، فالأردن لن يكون ميدانا للمعركة، نحن نتعرض للكثير من التبعات والعواقب".

وفي الهجوم التي شنته إيران على إسرائيل في أبريل/نيسان الماضي، عبرت بعض الصواريخ والمسيرات فوق أجواء الأردن، وأسقطت دفاعات المملكة بعضها لـ"انتهاكها سيادة البلاد".

المصدر : الجزيرة + وكالات