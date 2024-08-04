مجزرة جديدة للاحتلال في مدرستين والمقاومة تقصف غلاف غزة

استشهد 30 فلسطينيا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرستين في مدينة غزة، في حين واصلت فصائل المقاومة عملياتها ضد قوات الاحتلال وتجمعاته، وأعلنت قصف مناطق "غان يفنه" و "أسدود " وعسقلان.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل إن الاحتلال ارتكب مجزرة بكل معنى الكلمة في مدرستي النصر وحسن سلامة، وأن 80% من الشهداء والجرحى من الأطفال.

وأوضح بصل أن الاحتلال يريد أن يوصل رسالة للفلسطينيين بضرورة الخروج من مدينة غزة، حيث لم يعد هناك مكان آمن بالمدينة والاحتلال لا يراعي أي حرمات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي وفي معرض تبريره لقصف المدارس قد زعم إنه قصف من سماهم "مسلحين" داخل مراكز قيادة تابعة لحماس في مدرستي حسن سلامة ونصر في مدينة غزة.

جاءت مجزرة اليوم في أعقاب قصف الاحتلال مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان أمس السبت وأسفرت عن استشهاد أكثر من 17 فلسطينيا، معظمهم أطفال ونساء.

وفي السياق ذاته استشهد فلسطينيان جراء قصف الاحتلال تجمع لفلسطينيين قرب دوار الكويت في مدينة غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على منازل عدة شمالي القطاع، وقد أدى القصف على منزل في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين. وأضاف المراسل أن غارة أخرى استهدفت حي الشعف شرق مدينة غزة أدت إلى استشهاد 3 فلسطينيين.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في القطاع أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول بلغت 39 ألفا و583 شهيدا على الأقل.

مراسل #الجزيرة أنس الشريف: الاحتلال يرتكب مجزرتين بنفس اللحظة في مدرستي النصر وحسن سلامة في مدينة #غزة، والحصيلة الأولية ارتقاء 25 شهيدا والعديد ما زالوا تحت الركام#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/uSFdyzyJWk — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 4, 2024

قصف غلاف غزة

ميدانيا أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إطلاقها رشقة صاروخية باتجاه مناطق "غان يفنه" و"أسدود" في إسرائيل، على بعد 63 كيلومترا من جنوب القطاع.

وقالت القسام إن علمية القصف تعتبر ردا أوليا على المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصده إطلاق 5 صواريخ من جنوب قطاع غزة في اتجاه منطقة أسدود شمال القطاع.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن صاروخا سقط قرب أسدود عقب دوي صفارات الإنذار، في حين قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية إن بلدية أسدود قررت فتح الملاجئ العامة لأول مرة منذ شهور.

وقبل عملية القصف تلك قال الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب عميدرور في مقابلة إذاعية "إن قدرات إطلاق الصواريخ التي تمتلكها حماس في الميدان انخفضت قدرتها الإنتاجية من 100 إلى 10، وليس لديها الآن قدرة إطلاق حقيقية من القطاع".

من جانبها بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي صورا من قصفها عسقلان برشقات صاروخية إضافة إلى مستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع.

كما أعلنت السرايا أنها استهدفت بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم موقع "ناحل عوز" ومستوطنة "بئيري" برشقة صاروخية.

وذكرت سرايا القدس أن مقاتليها تمكنوا من قنص أحد جنود الاحتلال قرب كلية المجتمع في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

خسائر

من جانب آخر، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن ما لا يقل عن 10 آلاف جندي إسرائيلي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن نحو ألف جندي ينضمون شهريا إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب.