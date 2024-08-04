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مجزرة العدناب شاهد جديد على جرائم الدعم السريع بالسودان

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4/8/2024

تصدر وسم #مجزرة_العدناب منصات التواصل الاجتماعي السودانية بعد ورود شهادات من منظمات محلية ومواطنين عن ارتكاب قوات الدعم السريع مجزرة بحق أهالي قرية العدناب في ولاية الجزيرة بعد هجوم بهدف النهب والسلب.

وقالت شبكة أطباء السودان في تدوينة عبر حسابها على منصة إكس "في مجزرة جديدة لقوات الدعم السريع ضد المدنيين العزل بولاية الجزيرة قتل 23 مواطنا وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال جراء اقتحام الدعم السريع قرية العدناب بمحلية المناقل يوم الخميس الموافق الأول من أغسطس 2024".

وتداول ناشطون من أهالي المنطقة فيديو يظهر تشييع ضحايا قرية "العدناب" بولاية الجزيرة عقب هجوم شنته قوات الدعم السريع على القرية.

ومع انتشار شهادات الناس ومقاطع التشييع، شهدت مواقع التواصل السودانية حالة من الغضب بسبب الجرائم المستمرة من قبل قوات الدعم السريع بحق الشعب السوداني.

وأشار أحد المدونين إلى أن قوات الدعم السريع ترتكب كل مرة مجزرة جديدة بحق الشعب السوداني، تضاف إلى انتهاكات هذه المليشيات في ولاية الجزيرة وفي السودان عموما، وقد وجه رسالة للسياسيين الذين يدعمون قوات الدعم بأنهم شركاء في الدم الذي يسيل بالسودان.

 

وأضاف آخرون أن قوات الدعم السريع "تمادت في طغيانها وسفكها للدماء دون محاسبة" وطالبوا الدول الداعمة لهم بوقف الدعم فورا لأن هذا يزيد من معاناة الشعب السوداني على كافة الأصعدة منذ أكثر من سنتين.

 

وحمل بعض الناشطين المسؤولية للجيش السوداني، وقالوا إنه لم تتحرك قيادة الجيش لتغيير طريقة التعاطي مع عربدة وانتقام مليشيات وعصابات التمرد السريع في ولاية الجزيرة خاصة، وإن لم تحرك مجزرة العدناب قيادة الجيش من مواقع تمترسها الحالية، إن لم يحدث هذا، فعلى الدنيا السلام".

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي