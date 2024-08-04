مجزرة العدناب شاهد جديد على جرائم الدعم السريع بالسودان

تصدر وسم #مجزرة_العدناب منصات التواصل الاجتماعي السودانية بعد ورود شهادات من منظمات محلية ومواطنين عن ارتكاب قوات الدعم السريع مجزرة بحق أهالي قرية العدناب في ولاية الجزيرة بعد هجوم بهدف النهب والسلب.

وقالت شبكة أطباء السودان في تدوينة عبر حسابها على منصة إكس "في مجزرة جديدة لقوات الدعم السريع ضد المدنيين العزل بولاية الجزيرة قتل 23 مواطنا وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال جراء اقتحام الدعم السريع قرية العدناب بمحلية المناقل يوم الخميس الموافق الأول من أغسطس 2024".

شبكة أطباء السودان: الدعم السريع نفذ مجزرة بحق المدنيين بقرية العدناب بالجزيرة راح ضحيتها 23 مواطنا في مجزرة جديدة لقوات الدعم السريع ضد المدنيين العزل بولاية الجزيرة قتل 23 مواطنا وأصيب 14 آخرين بينهم نساء وأطفال جراء اقتحام الدعم السريع لقرية العدناب بمحلية المناقل يوم… pic.twitter.com/w8IKlhg5aN — Sudan Doctors Network – شبكة أطباء السودان (@SDN154) August 3, 2024

وتداول ناشطون من أهالي المنطقة فيديو يظهر تشييع ضحايا قرية "العدناب" بولاية الجزيرة عقب هجوم شنته قوات الدعم السريع على القرية.

ومع انتشار شهادات الناس ومقاطع التشييع، شهدت مواقع التواصل السودانية حالة من الغضب بسبب الجرائم المستمرة من قبل قوات الدعم السريع بحق الشعب السوداني.

ديل حربهم مع الشعب فقط — Eng : Mohammed Abdallah (@MohammedA9930) August 2, 2024

وأشار أحد المدونين إلى أن قوات الدعم السريع ترتكب كل مرة مجزرة جديدة بحق الشعب السوداني، تضاف إلى انتهاكات هذه المليشيات في ولاية الجزيرة وفي السودان عموما، وقد وجه رسالة للسياسيين الذين يدعمون قوات الدعم بأنهم شركاء في الدم الذي يسيل بالسودان.

منذ إعلان قائد مليشيا الدعم السريع ترحيبه بالمفاوضات التي ستجرى في جنيف ، حاولت المليشيا اغتيال قائد الجيش وارتكبت #مجزرة_العدناب ، بالإضافة إلى قصف مدينة الفاشر مما تسبب في استشهاد 65 شخصا ، بس الدعم السريع راغب في السلام وايقاف الحرب — Yasser (@yasseralfadol) August 2, 2024

وأضاف آخرون أن قوات الدعم السريع "تمادت في طغيانها وسفكها للدماء دون محاسبة" وطالبوا الدول الداعمة لهم بوقف الدعم فورا لأن هذا يزيد من معاناة الشعب السوداني على كافة الأصعدة منذ أكثر من سنتين.

جد جد مافي حل غير التعبئه العامه وتسليح كل الشعب وبعدها مابفضل جنجويدي لافي غير كده ح يستمر القتل والتنكيل بالشعب الاعزل وربنا يرحم جميع الموتي ويشفي المصابين يارب . — Mohamed Moham Ed (@MohamedMoh70019) August 2, 2024

وحمل بعض الناشطين المسؤولية للجيش السوداني، وقالوا إنه لم تتحرك قيادة الجيش لتغيير طريقة التعاطي مع عربدة وانتقام مليشيات وعصابات التمرد السريع في ولاية الجزيرة خاصة، وإن لم تحرك مجزرة العدناب قيادة الجيش من مواقع تمترسها الحالية، إن لم يحدث هذا، فعلى الدنيا السلام".