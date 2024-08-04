مقتل إسرائيلية بعملية طعن في حولون بتل أبيب

قتلت إسرائيلية وأصيب آخرون في عملية طعن وقعت -اليوم الأحد- وسط مدينة حولون قرب تل أبيب.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن المنفذ أصاب 3 آخرين، اثنان منهم أصيبا بجراح حرجة والثالث جراحه متوسطة، مضيفا أن شرطيا وجد في المكان وأطلق النار على المنفذ وأصابه.

وفي تفاصيل العملية، قال المراسل إن منفذ عملية الطعن أطلق النار على إسرائيلي في شارع موشيه ديان وسط مدينة حولون ثم انتقل لموقع آخر وقام بطعن آخرين قبل أن يطلق شرطي النار عليه ويصيبه بجروح حرجة.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن المنفذ شاب فلسطيني من مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، مضيفة أنها تقوم بعمليات مسح واسعة النطاق في حولون تحسبا لوجود من وصفتهم بـ"المتورطين".