شاهد.. القسام تستهدف آليات إسرائيلية شرقي رفح ثأرا لهنية

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الأحد مشاهد من استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت القسام أن المشاهد تعود إلى الثالث من أغسطس/آب الجاري، مشيرة إلى أن عمليات الاستهداف وقعت في منطقة "زلاطة" شرقي المدينة الحدودية مع مصر.

وأظهرت المشاهد خروج مقاتلين قساميين من أحد الأنفاق الهجومية، واستهداف دبابات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع.

وختمت القسام المشاهد بلقطات إجلاء لقتلى وجنود الاحتلال عبر طيران مروحي إسرائيلي، إضافة إلى سحب إحدى الآليات المستهدفة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن ما لا يقل عن 10 آلاف جندي إسرائيلي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في القطاع، مشيرة إلى أن ألف جندي ينضم شهريا إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع.

ووفق الفيديو، أهدى أحد عناصر القسام استهداف الآليات الإسرائيلية إلى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشهيد إسماعيل هنية، وقال إن العملية جاءت "ثأرا لدماء الشهيد القائد أبو العبد هنية".

وكان هنية قد اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران فجر الأربعاء الماضي، وقال الحرس الثوري الإيراني إن التحقيقات التقنية أظهرت أن اغتيال هنية نفذ بمقذوف يزن رأسه 7.5 كيلوغرامات، مشيرا إلى أن العملية تمت بتخطيط وتنفيذ من جانب إسرائيل ودعم أميركي.

ومنذ بدء العملية البرية الواسعة لجيش الاحتلال في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبث القسام مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال في مختلف محاور التوغل، وتنوعت بين ضرب دبابات بقذائف مضادة للدروع وتفجير أخرى بعبوات ناسفة، ونصب كمائن ناجحة.

كما شملت العمليات استهداف قوات راجلة إسرائيلية بقذائف مضادة للتحصينات، إضافة إلى عمليات القنص والاشتباك المباشر، والإغارة على مقار قيادة لعمليات الاحتلال بمناطق مختلفة.