زيلينسكي يعلن تلقي أوكرانيا أولى مقاتلات "إف-16"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد أن بلاده تسلمت أولى المقاتلات الغربية من طراز "إف-16" الأميركية الصنع المنتظرة منذ أكثر من سنتين، مؤكدا أن الطيارين الأوكرانيين بدؤوا في التحليق بها داخل البلاد.

وجاء إعلان زيلينسكي عن وصول الطائرات، التي كانت كييف تلح في الحصول عليها، خلال لقائه بطيارين عسكريين في قاعدة جوية بجوار طائرتين من هذا الطراز، بينما حلقت في السماء اثنتان أخريان.

وقال زيلينسكي -خلال حفل أقيم في موقع سري في أوكرانيا– إن "طائرات إف-16 موجودة في أوكرانيا، أنا فخور برجالنا الذين يتقنون قيادة هذه الطائرات وبدؤوا بالفعل في استخدامها لبلدنا".

وأضاف "لقد عقدنا مئات الاجتماعات والمفاوضات" مع الحلفاء للحصول على هذه الطائرات وتعزيز الدفاع الجوي للبلاد، و"كثيرا ما سمعنا عبارة (هذا مستحيل) ردا على ذلك"، مشيرا إلى أن ذلك أصبح الآن أمرا واقعا "مقاتلات إف-16 في سمائنا".

ولم يكشف زيلينسكي عن عدد الطائرات التي تلقتها كييف، مكتفيا بالقول إنه "غير كاف" على غرار عدد الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا في الغرب على قيادة هذه الطائرات وصيانتها، كما لم يكشف عن موعد تسليم هذه الطائرات ولا الدولة التي قدمت الدفعة الأولى منها.

ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تطالب كييف بتسليمها طائرات إف-16، على أمل إنهاء الهيمنة الروسية على الأجواء، وحماية مدنها وقواتها بشكل أفضل من القصف الروسي المتواصل.

وتعد هذه الطائرات الأميركية الصنع أهم ما ورد على قائمة طويلة من المعدات العسكرية التي طلبتها أوكرانيا من الجهات الغربية الداعمة لها بهدف محاولة وقف تقدم القوات الروسية على أراضيها.

كما يعد وصول الطائرات علامة فارقة لأوكرانيا بعد أشهر عديدة من الانتظار، ولكن لم يتضح بعد عدد الطائرات المتاحة ولا التي تنتظر أوكرانيا تسليمها في الفترة القادمة، ومدى تأثيرها في تعزيز الدفاعات الجوية وفي ساحة المعركة.