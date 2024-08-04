ترامب: هاريس لا تمتلك القدرات الذهنية لمناظرتي

امتدت الخلافات بين المرشحيْن لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، إلى المناظرة المرتقبة بينهما، إذ وصفت هاريس ترامب بأنه خائف وردّ بدوره بأن منافسته لا تمتلك القدرات الذهنية لخوض مناظرة حقيقية ضده.

وأعلن ترامب الجمعة أنه اتفق مع شبكة "فوكس نيوز" لتنظيم مناظرة مع هاريس في الرابع من سبتمبر/أيلول، لكن نائبة الرئيس جو بايدن لم توافق، وكانت قد ضمنت منذ الجمعة بطاقة الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي بحصدها تأييد أكثر من نصف مندوبيه في تصويت أجري عبر الإنترنت.

فبعدما اتهمت الملياردير الجمهوري بأنه "خائف"، قالت حملة هاريس إن على ترامب الالتزام بالموعد المحدد سابقا لمناظرته مع بايدن على شبكة "إيه بي سي".

وكتبت هاريس عبر منصة إكس "سأكون حاضرة في 10 سبتمبر/أيلول، كما وافق سابقا.. آمل أن أراه".

لكن ترامب رد السبت على موقف نائبة الرئيس بالقول إنها "لا تمتلك القدرات الذهنية لخوض مناظرة حقيقية ضدي.. سأراها في الرابع من سبتمبر/أيلول، أو لن أراها على الإطلاق".

وكان مايكل تايلر مدير التواصل في حملة هاريس قال -أمس السبت- إن على ترامب "أن يقلع عن هذه اللعبة، وأن يحضر إلى المناظرة التي تعهّد المشاركة فيها في العاشر من سبتمبر/أيلول".

وكان بايدن البالغ 81 عاما قد انسحب من السباق الرئاسي قبل أسبوعين بعد أدائه الكارثي في مناظرة أولى مع ترامب على شبكة "سي إن إن" في يونيو/حزيران الماضي.

جولة في ولايات مفصلية

ويسعى ترامب إلى استعادة تقدمه، إذ منذ إعلان انسحاب بايدن تستفيد هاريس من زخم أكبر أتاح لها جمع تبرعات تخطت تلك التي جمعها خصمها، إضافة إلى تحقيقها نتائج أفضل في الاستطلاعات.

وشارك الرئيس السابق عصر أمس في تجمّع انتخابي في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا مع جي دي فانس؛ مرشّحه لمنصب نائب الرئيس.

وهاجم ترامب هاريس السيناتورة السابقة عن ولاية كاليفورنيا واصفا إياها بـ"المدعية العامة الماركسية" و"اليسارية المتطرفة المخبولة" وقائلا إنها "فيلم رعب، ستدمر بلادنا".

كما استحضر مواضيعه المفضلة التي من شأنها برأيه أن تهدد الولايات المتحدة، وتتمثل في الهجرة غير المنضبطة والجريمة ومخاطر "الحرب العالمية الثالثة" و"الكساد مثلما حصل عام 1929″.

ويفترض أن تقبل هاريس رسميا في الأيام المقبلة ترشيح الحزب الديمقراطي لها للرئاسة التي ستجرى انتخاباتها في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد انتهاء تصويت المندوبين المرتقب أن يختتم غدا الاثنين.

كذلك يفترض أن تختار هاريس في الأيام المقبلة شخصية لتولّي منصب نائب الرئيس في حال فازت بالرئاسة.

وينطلق الثنائي بعد ذلك بدءا من الثلاثاء في جولة تشمل ما لا يقل عن 7 ولايات مفصلية خلال 5 أيام، وفق ما أعلنت حملتها.