السوداني لبلينكن: منع التصعيد بالمنطقة مرهون بوقف العدوان على غزة

أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن منع التصعيد في المنطقة "مرهون فقط بإيقاف العدوان على قطاع غزة، ومنع توسعه إلى لبنان".

وأضاف السوداني -في اتصال هاتفي تلقاه من بلينكن- أن منع التصعيد في المنطقة مرهون أيضا بـ"ردع ولجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، ومنع إسرائيل من الاعتداء على دول المنطقة، وإنهاء خروقاتها المتكررة للقانون الدولي وسيادة الدول، ومحاولاتها نشر الصراع وتوسعة نطاق الأزمات"، وفق ما ذكره بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وأوضحت وكالة الأنباء العراقية أن بلينكن أعرب خلال الاتصال عن رغبة الولايات المتحدة وإدارة الرئيس جو بايدن بأن يؤدي العراق دورا في ضبط الأوضاع بالمنطقة.

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن، جرى خلاله بحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ودور العراق في تدعيم السلم والاستقرار الدوليين، ومنع الأحداث الراهنة من المضيّ في مسار التصعيد. وأكد سيادته للوزير… pic.twitter.com/1pILglaZBt — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 4, 2024

ويأتي هذا الاتصال وسط توقعات ومخاوف من مواجهة عسكرية واسعة بين إيران وإسرائيل، في أعقاب اغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.

كما يترافق ذلك مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي، حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيّم على القطاع المحاصر.