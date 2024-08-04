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السوداني لبلينكن: منع التصعيد بالمنطقة مرهون بوقف العدوان على غزة

Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani meets with U.S. Secretary of State Antony Blinken, in Baghdad, Iraq November 5, 2023. Iraqi Prime Minister's Media Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
السوداني (يمين) خلال استقباله بلينكن بالعاصمة بغداد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (رويترز)
4/8/2024-|آخر تحديث: 4/8/202411:07 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن منع التصعيد في المنطقة "مرهون فقط بإيقاف العدوان على  قطاع غزة، ومنع توسعه إلى لبنان".

وأضاف السوداني -في اتصال هاتفي تلقاه من بلينكن- أن منع التصعيد في المنطقة مرهون أيضا بـ"ردع ولجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، ومنع إسرائيل من الاعتداء على دول المنطقة، وإنهاء خروقاتها المتكررة للقانون الدولي وسيادة الدول، ومحاولاتها نشر الصراع وتوسعة نطاق الأزمات"، وفق ما ذكره بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وأوضحت وكالة الأنباء العراقية أن بلينكن أعرب خلال الاتصال عن رغبة الولايات المتحدة وإدارة الرئيس جو بايدن بأن يؤدي العراق دورا في ضبط الأوضاع بالمنطقة.

ويأتي هذا الاتصال وسط توقعات ومخاوف من مواجهة عسكرية واسعة بين إيران وإسرائيل، في أعقاب اغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماسإسماعيل هنية في طهران.

كما يترافق ذلك مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي، حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيّم على القطاع المحاصر.

المصدر : الصحافة العراقية + رويترز + وكالة الأناضول