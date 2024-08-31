41 شهيدا منذ فجر اليوم بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة وجنوبه

قالت مصادر طبية -للجزيرة- إن 41 فلسطينيا استشهدوا جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

وقال مراسل الجزيرة إن 19 شخصا استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في مخيم النصيرات وسط القطاع منذ فجر اليوم.

واستشهد 9 فلسطينيين إثر استهداف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة أبو يوسف غربي النصيرات وسط قطاع غزة، مشيرا إلى أن المنزل يؤوي نازحين وطواقم أجنبية وعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي شمال القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم جباليا فجر اليوم.

وفي الجنوب، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وجرح أكثر من 20 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة جورة اللوت جنوبي خان يونس.

وقال إن فلسطينيين استشهدا جراء قصف مُسيرة إسرائيلية منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

انسحاب محدود

يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98 أنهت مهمتها في خان يونس ودير البلح بجنوب القطاع ووسطه.

وادعى الجيش -في بيان أمس الجمعة- أن قواته قضت خلال هذه العملية على 250 فلسطينيا ودمرت 6 أنفاق بطول 6 كيلومترات.

وأكد البيان استعادة 6 جثث لأسرى إسرائيليين كانوا محتجزين في المنطقة، مشيرا إلى استعداد الفرقة 98 لتنفيذ مهام أخرى.

في المقابل، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن 15 جنديا من لواء المظليين رفضوا العودة إلى القتال في غزة.

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الحكومة وافقت على تمديد قرار يسمح بتجنيد 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية هذا العام.

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.