100 مظاهرة في 58 مدينة مغربية دعما لفلسطين

أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) أنها نظمت 100 مظاهرة في 58 مدينة بالمملكة، أمس الجمعة، تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة.

وقالت في بيان، مساء الجمعة، إن الشعب المغربي خرج في هذه المظاهرات استجابة لنداء الهيئة التي دعت لجمعة طوفان الأقصى رقم 47 تحت شعار "لأجل غزة والضفة".

وطالب المتظاهرون، بحسب البيان، بوقف مجازر الإبادة المستمرة في غزة ووقف العمليات التي يباشرها الجيش الصهيوني بالضفة والتي خلفت عددا من الشهداء والمصابين والمعتقلين.

وأكد المحتجون استمرارهم في التضامن حتى وقف الحرب وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

ومن بين المدن التي شهدت المظاهرات، الدار البيضاء وتمارة (شمال)، وأكادير (وسط)، وأحفير وبركان ووجدة (شرق).

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة بينما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم التي تسببت في استشهاد 674 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف و400، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و200.

وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.