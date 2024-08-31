يوم دام بغزة وعمليات قنص وقصف ضد الاحتلال

أفادت مصادر طبية وميدانية بسقوط أزيد من 60 شهيدا في غارات إسرائيلية السبت على مناطق مختلفة بقطاع غزة، فيما نفذت المقاومة عمليات قنص وقصف ضد جنود ومواقع الاحتلال.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة -منذ فجر اليوم السبت- أسفرت عن استشهاد 61 فلسطينيا.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في القصف الإسرائيلي الذي طال أرضا قرب مبنى المختبر بمستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وشنّت إسرائيل غارة على محيط مدرسة عين جالوت في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر خلال يومين وصل منها إلى المستشفيات 89 شهيدا و205 مصابين.

وأوضحت أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 40 ألفا و691 شهيدا و94 ألفا و60 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المقاومة تتصدى

في المقابل، واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي لجيش الاحتلال في الميدان ونفذت المزيد من عمليات القنص والقصف.

وأفادت سرايا القدس بأنها قصفت بالاشتراك مع "قوات الشهيد عمر القاسم" جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم بقذائف هاون.

وقالت السرايا، إنها قنصت "جنديا صهيونيا في شارع طوطح جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة".

وبشكل يومي تكشف كتائب عز الدين القاسم عن عمليات نوعية موثقة تظهر تمكّنها من تكبيد الاحتلال خسائر في الأرواح والعتاد.

ووفق أرقام إسرائيلية رسمية، وصلت حصيلة قتلى جيش الاحتلال نحو 700 جندي وضابط منذ بداية الحرب، بينهم أزيد من 330 سقطوا في المعارك البرية في قطاع غزة.

وحسب هذه المعطيات، فإن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية استقبل 10 آلاف و56 جنديا جريحا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمعدل أكثر من ألف جريح جديد كل شهر.

وكشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية في وقت سابق أن أكثر من 3700 من المصابين، يعالجون في قسم إعادة التأهيل، بما في ذلك 192 إصابة في الرأس، و168 مصابا بجروح في العين، و690 مصابا بجروح في الحبل الشوكي، و50 مصابا من مبتوري الأطراف.

وبناءً على ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه يتضح من المعطيات أنه يتم استقبال أكثر من ألف جريح جديد كل شهر من القتال الدائر في غزة.

وقالت إن 35% من الجرحى الجنود يعانون القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، و37% يعانون من إصابات في الأطراف.