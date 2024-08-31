مسؤول بالخارجية القطرية: الدوحة يسّرت مفاوضات بين ألمانيا والحكومة الأفغانية

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية للجزيرة إن الدوحة يسّرت مفاوضات بين ألمانيا وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية.

وأوضح المصدر أن الجهد القطري جاء في إطار دور الدوحة في تيسير الاتصالات بين الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي.

وأضاف أن دور قطر جاء بطلب ألماني لتسهيل إعادة مواطنين أفغان في إطار ظروفهم القانونية إلى أفغانستان، وهو ما وافقت عليه الحكومة الأفغانية.

مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية للجزيرة: #الدوحة يسرت مفاوضات بين #ألمانيا وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية، ودور #قطر تمثل في نقل الرسائل بين الأطراف وتسهيل وصول المواطنين الأفغان إلى وجهتهم النهائية pic.twitter.com/TXVsCvO4fz — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 30, 2024

وذكر المصدر نفسه أن دور قطر تمثل في نقل الرسائل بين الأطراف ذات العلاقة وتسهيل وصول المواطنين الأفغان إلى وجهتهم النهائية.

وقال إن قطر تستضيف حاليا عددا من البعثات الدبلوماسية الغربية لدى أفغانستان، كما ترعى مصالح دول أخرى هناك.