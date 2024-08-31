قيادي بالقسام: المقاومة بالضفة في أفضل مراحل التنسيق بين تشكيلاتها

قال مصدر قيادي في كتائب عز الدين القسام للجزيرة إن ما نفذه المجاهدون في حي الدمج بمخيم جنين رسالة للعدو بأن استمرار عدوانه ستكون له تبعات قاسية جدا على جنوده وآلياته.

وأضاف القيادي بالقسام أن حالة المقاومة بالضفة الغربية في أفضل مراحل التنسيق والتكامل بين فصائل المقاومة بكل تشكيلاتها، مشيرا إلى أن كتائب القسام وفصائل المقاومة أعدت نفسها لأيام طويلة من المواجهة والاشتباك.

وأوضح أن المقاتلين أعادوا توزيع وحداتهم القتالية في شمال الضفة الغربية بما يحقق إفشال العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية.

ومن جهتها، قالت كتائب المجاهدين بجنين إنه "بعد عودة مقاتليها من محاور الاشتباك أكدوا استهدافهم القوات العسكرية المحتشدة بشارع الناصرة في جنين بعبوتين شديدتي الانفجار، وأكدوا رصد تراجع قوات العدو بعد عملية الاستهداف".

مقتل جندي وإصابة آخرين

هذا وقد أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأنّ جنديا إسرائيليا قُتل وأصيب آخرون في معارك بحي الجابريات في مدينة جنين.

وأظهرت صور جرى تداولها عددا من الجنود ينقلون جنديا وهو مصاب من داخل حي الدمج في جنين اليوم.

كما أظهرت أخرى صور هبوط مروحيات عند حاجز الجلمة العسكري شمالي مدينة جنين، على ما يبدو، لنقل مصابين من الجنود، في حين هبطت أيضا مروحية في مستشفى رامبام بحيفا بعد نقل إصابات في صفوف جنود الاحتلال خلال اشتباكات في مخيم جنين.

استمرار الاشتباكات

وبالتوازي مع ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بتواصل الاشتباكات المسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المستمر لحي الدمج بمخيم جنين.

وقال مراسل الجزيرة إنّ الاحتلال أعاد اقتحام مناطق انسحب منها صباح اليوم في الحي الشرقي بمدينة جنين، ومنها اقتحام مسجد خالد بن الوليد.

ودفع الاحتلال بمزيد من الآليات والجرافات إلى مناطق عدة في الحي الشرقي ودهم منازل في حي الدمج، وانتشر في أحياء أخرى، كما هدم الاحتلال جدار وبوابة المقبرة الرئيسية والوحيدة في الحي الشرقي بجنين.

وقالت كل من كتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى إنها تخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة كفر دان غربي مدينة جنين.

وتعليقا على الأحداث الجارية قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إنّ الجيش الإسرائيلي يقوم بحملة في جنين، بهدف إحباط عمليات إرهابية مثل التي وقعت في منطقة عتصيون، وفق تعبيره.

حماس تبارك

وفي السياق ذاته، وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية المزدوجة قرب "غوش عتصيون" ومستوطنة "كرمي تسور" شمالي الخليل بالبطولية، وقالت إنها رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ما دام الاحتلال مستمرا في استهداف الشعب الفلسطيني.

وأضافت حماس أن العملية التي وقعت أمس تؤكد أن الاحتلال لا يمكنه الاستفراد بأي جزء من الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن المقاومة ستفاجئ الاحتلال في كل زمان ومكان.

ودعت الحركة الفلسطينيين إلى مزيد من المواجهة والرد على جرائم الاحتلال المستمرة ومخططاته، وفق ما جاء في البيان.