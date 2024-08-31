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عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: معلومات أولية عن إصابة 4 أشخاص في أحداث غوش عتصيون
31/8/2024-|آخر تحديث: 31/8/202412:13 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
- يديعوت أحرونوت: إصابتان بانفجار سيارة في محطة وقود قرب مفرق غوش عتصيون ويجري التحقيق بشأن خلفية الحدث
- إذاعة الجيش الإسرائيلي: معلومات أولية عن إصابة 4 أشخاص في أحداث غوش عتصيون
- إذاعة الجيش الإسرائيلي: المصابون في غوش عتصيون هما اثنان في انفجار سيارة مفخخة وآخران في حدث كرمي تسور
- القناة الـ12 الإسرائيلية: إصابة إسرائيليين اثنين في محاولة تسلل نحو بلدة كرمي تسور والمسلح تم تحييده
المصدر : يديعوت أحرونوت