عائلات الأسرى: نتنياهو حوّل محور فيلادلفيا إلى قبر لأبنائنا

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء الكابينت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية) قرروا عرقلة الصفقة وتحويل محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة إلى "قبر للمختطفين".

وفي مظاهرة نظموها في تل أبيب للمطالبة بـ"إبرام صفقة تبادل فورا" قالت عائلات الأسرى "حتى يعود أبناؤنا من غزة لا بد من انصراف نتنياهو وإنقاذ الدولة".

وفي الأثناء، أغلق مئات الإسرائيليين مفترق "كركور" جنوب مدينة حيفا مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو.

وقال المتظاهرون إنه لكي يعود أبناؤهم المخطوفون "يجب أن يتنحى نتنياهو عن منصبه واستبداله بمسؤول آخر، من أجل إنقاذ الدولة".

واتهمت عائلات الأسرى نتنياهو بأنه أهمل الأسرى والإسرائيليين.

من جهة أخرى، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤولين بأن مفاوضات وقف إطلاق النار على وشك الانهيار في ظل تصرف الحكومة بناء على اعتبارات سياسية.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن 107 إسرائيليين ما زالوا محتجزين في غزة، أكثر من 50 منهم ما زالوا على قيد الحياة.