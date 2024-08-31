مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بمستشفى المعمداني بغزة

أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهداء ومصابين في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت على مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

ونقل مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفا على مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة عن سقوط شهداء ومصابين جراء قصف إسرائيلي على أرض مجاورة لقسم المختبرات بمستشفى المعمداني.

ويشار إلى أن إسرائيل ارتكبت مجزرة بشعة في المستشفى المعمداني في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، سقط فيها أكثر من 500 شهيد فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، بعد أن اتخذوا من المستشفى ملجأ آمنا من الغارات الجوية.

وبالتزامن مع قصف المعمداني اليوم السبت، شنت إسرائيل العديد من الغارات في في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 61 شهيدا سقطوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.