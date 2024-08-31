شاهد.. قتلى ودمار مئات المنازل جراء السيول شمالي السودان

اجتاحت السيول الغزيرة منطقة العبيدية بولاية نهر النيل شمالي السودان، مخلفة مقتل 4 أشخاص، وانهيار نحو ألف منزل وجرف الطرقات وخطوط السكك الحديدية وتلف الممتلكات والمزارع في أعقاب إعلان السلطات الاثنين الماضي، ارتفاع عدد الضحايا في البلاد إلى 132 قتيلا خلال أسابيع.

وبث ناشطون ومنصات سودانية اليوم السبت، مقاطع مصورة توثق تدمير منازل الأهالي بشكل كلي جراء السيول التي ضربت المنطقة أواخر الأسبوع الماضي، فيما ظهر عدد من قاطنيها في العراء، بينما يحاولون إقامة خيام إيواء مؤقتة.

مناشدات

وتعالت أصوات الأهالي مناشدين الجهات المسؤولة لمساعدة أهالي العبيدية بعدما تقطعت بهم السبل وغمرت المياه منازل معظم المواطنين وخلفت دمارًا في ممتلكاتهم وعطّلت الطرقات.

وأطلقت منظمة محلية قافلة إيواء بنحو ألف سلة تضم مواد إيواء وغذاء لمساعدة المتضررين من السيول والأمطار بالمنطقة، فيما طالب الأهالي بتدخل رسمي لإغاثة المتضررين.

من جهته، قال مدير الوحدة الإدارية بالعبيدية، الفاروق الطيب، إن حجم الأضرار بالمنطقة كبير، بينما لا تزال المياه تحاصر المنطقة رغم توقع هطول أمطار جديدة، مؤكدًا انهيار حوالي ألف منزل جراء السيول والأمطار.

وحذر المسؤول المحلي في تصريحات صحفية من أن العبيدية "تحتاج إلى تدخل صحي عاجل من قبل وزارة الصحة والمنظمات التطوعية والإنسانية"، مضيفًا: "الأمطار قد تخلّف كارثة صحية، وبعض المناطق تعاني من أمراض متعلقة بالمياه وانتشار البعوض، ويواجه المواطنون مخاطر صحية محتملة".

وفي وقت سابق، بدأت الأمم المتحدة إدخال مساعدات إلى السودان، من معبر أدري على الحدود التشادية لإغاثة المتضررين بالسيول، ومن المقرر أن تتفقد مسؤولة أممية المعبر للإشراف على إدخال المساعدات الإنسانية.

وتشهد مناطق سودانية عدة، سيولا وفيضانات ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، إذ أعلنت السلطات السودانية، الاثنين الماضي، ارتفاع عدد قتلى السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع إلى 132 شخصا، في حين أدى انهيار سد أربعات بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، إلى غمر وتضرر عشرات القرى.