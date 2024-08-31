شاهد.. سرايا القدس تستهدف قاعدة "زيكيم" العسكرية

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها لقاعدة "زيكيم" العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل وصواريخ "107".

وتضمنت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- لحظة رصد تجمع آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة "زيكيم" العسكرية.

كما تضمنت لحظة تجهيز رشقة صاروخية لاستهداف القاعدة العسكرية الإسرائيلية، ثم استهداف آليات وتجمع جنود الاحتلال.

وأظهرت المشاهد أيضا لحظة سقوط قذائف الهاون على قاعدة "زيكيم" العسكرية.

ونفذت قوة بحرية تابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح -العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إنزالا بحريا بالزوارق المطاطية على شواطئ زيكيم.

وتطل قاعدة "زيكيم" العسكرية على شواطئ مدينة عسقلان، وتكمن أهميتها في وقوعها ضمن المستوطنة التي تحمل الاسم ذاته وتتمتع بتحصينات أمنية مشددة.