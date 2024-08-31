توتر بين بكين ومانيلا بعد تصادم جديد ببحر جنوب الصين

قالت الصين، اليوم السبت، إن زورقا فلبينيا "اصطدم عمدا" بسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني قرب منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها في بحر جنوب الصين، بعد سلسلة حوادث بين البلدين في المنطقة.

ونقلت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية عن المتحدث باسم حرس السواحل الصيني ليو ديجون قوله إن الحادث وقع في ساعات مبكرة من صباح اليوم، مشيرا إلى أن "القارب الفلبيني رقم 9701 اصطدم بالسفينة الصينية التي تحمل الرقم 5205".

وأوضح ديجون أن الصين تؤكد على أن سيادتها على المنطقة لا تقبل الجدل.

ووقع الحادث في المياه المحيطة بشعاب شيانبين المرجانية المعروفة في الفلبين باسم سابينا، والتي تبعد نحو 140 كيلومترا عن السواحل الفلبينية و1200 كيلومتر من جزيرة هاينان الصينية، وشهدت عدة حوادث خلال الأيام الأخيرة.

"أكبر معيق للسلام"

وكانت مانيلا اتهمت، الأحد الماضي، سفنا صينية بالاصطدام بقارب صيد فلبيني واستخدام خراطيم المياه ضده بالقرب من الشعاب المرجانية آنفة الذكر.

ووصف وزير الدفاع الفلبيني، الثلاثاء الماضي غداة وقوع حادث آخر مشابه، الصين بأنها "أكبر معيق" للسلام في جنوب شرق آسيا.

وتطالب الصين بالسيادة على غالبية الجزر الصغيرة في بحر جنوب الصين، الأمر الذي يواجَه بمطالب مشابهة من دول مجاورة مثل الفلبين وفيتنام وبروناي وماليزيا.

من جهتها، تصر مانيلا، منذ وصول الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس إلى السلطة في عام 2022، على مطالبها بالسيادة على بعض الشعاب المرجانية المتنازع عليها في المنطقة، في حين ترفض بكين التنازل عن مطالبها ببسط السيادة عليها.