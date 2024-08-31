مبعوث أميركا: هناك جهات خارجية تصب الزيت على النار بالسودان

قال المبعوث الأميركي الخاص بالسودان توم بيرييلو إن العديد من الجهات الخارجية تصب الزيت على النار في السودان، وذلك يزعج السودانيين بلا شك ويريدون له أن يتوقف، وفق تعبيره.

وأكد أن الأمم المتحدة تعمل على تطبيق وتمديد حظر دخول السلاح إلى دارفور، كما تركز في المدى القريب على ضمان وصول الغذاء والدواء إلى السكان الذين يواجهون المجاعة.

وقال بيرييلو "نريد أن نرى نهاية للقصف العشوائي، خاصة من قبَل قوات الدعم السريع".

"We are seeing an increasing number of external actors […] pouring fuel on the fire of Sudan, and the people of Sudan are certainly upset about it and want to see that stop. We’ve been working both to enforce and to extend the arms embargo for Darfur at the United Nations." — U.S. Special Envoy for Sudan Tom Perriello (@USSESudan) August 30, 2024

كما أعرب عن أمله أن تدخل مدونة قواعد السلوك التي توصلت إليها مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" حيز التنفيذ قريبًا، وأن تساعد في خفض الانتهاكات والفظائع التي تشهدها البلاد أو القضاء عليها.

وقال بيرييلو "لا توجد أعذار في المستقبل لمحاولة تجنب الالتزامات التي تعهد بها الطرفان. ولهذا السبب نواصل، بشكل يومي وأسبوعي، محاولة جعل الطرفين يمضيان قدما في الالتزام بالاتفاقيات التي توصلا إليها في جدة وما بعدها".

فتح معبر أدري

يأتي ذلك بينما قال مصدر خاص في الحكومة السودانية -للجزيرة نت- إن مباحثات أجريت بين الحكومة السودانية ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أمس الجمعة، في بورتسودان تناولت موضوعات مهمة تتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري الحدودي مع تشاد.

ويأتي هذا الاجتماع عقب قرار مجلس السيادة السوداني بفتح المعبر لمدة 3 أشهر لتسهيل وصول الإغاثة إلى المتضررين.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة السودانية قدمت مجموعة من المبادئ والمتطلبات العملياتية خلال الاجتماع، تضمنت التنويه إلى ضرورة عدم استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض اقتصادية أو سياسية، والالتزام بالاستقلالية وعدم استغلالها لأغراض عسكرية.

من جانبها، قالت أمينة محمد إن زيارتها للسودان جاءت للوقوف على تطورات الأوضاع. وثمّنت الخطوة التي اتخذتها حكومة السودان بفتح معبر أدري الحدودي لمرور المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الحرب.

يشار إلى أن السودان يشهد منذ أبريل/نيسان 2023 حربا مستعرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).