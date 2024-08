مبعوث أميركا: هناك جهات خارجية تصب الزيت على النار بالسودان

قال المبعوث الأميركي الخاص بالسودان توم بيرييلو إن العديد من الجهات الخارجية تصب الزيت على النار في السودان، وذلك يزعج السودانيين بلا شك ويريدون له أن يتوقف، وفق تعبيره.

وأكد أن الأمم المتحدة تعمل على تطبيق وتمديد حظر دخول السلاح إلى دارفور، كما تركز في المدى القريب على ضمان وصول الغذاء والدواء إلى السكان الذين يواجهون المجاعة.

وقال بيرييلو "نريد أن نرى نهاية للقصف العشوائي، خاصة من قبَل قوات الدعم السريع".

"We are seeing an increasing number of external actors […] pouring fuel on the fire of Sudan, and the people of Sudan are certainly upset about it and want to see that stop. We’ve been working both to enforce and to extend the arms embargo for Darfur at the United Nations."

