الرئيس الأوكراني يقيل قائد القوات الجوية

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائد القوات الجوية ميكولا أوليشتشوك في أعقاب الإعلان عن تحطم مقاتلة إف-16 كانت كييف قد تسلمتها ضمن المساعدات العسكرية الغربية.

وكتب زيلينسكي على منصة تليغرام أمس الجمعة: "قررت استبدال قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية"، بعد نشر مرسوم بذلك على موقع الرئاسة.

وتم تعيين قائد القيادة الجوية الوسطى أناتولي كريفونوجكا لقيادة القوات الجوية مؤقتا، وفق بيان أصدرته هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

ولم يوضح زيلينسكي أسباب القرار، لكنه يأتي بعد إعلان أوكرانيا تحطم مقاتلة من طراز إف-16 أميركية الصنع، كانت قد تسلمتها في الآونة الأخيرة بعدما طالبت بها الغرب مرارا طيلة عامين لمواجهة القوات الروسية.

وأورد الجيش الأوكراني أن حادث التحطم الذي أودى بالطيار أوليكسي ميس الذي تلقى تدريبا في الولايات المتحدة، وقع خلال هجوم روسي كبير بالصواريخ والمسيّرات الاثنين الماضي.

ولم تدل السلطات الأوكرانية سوى بمعلومات ضئيلة عن الحادث.

"سوء تنسيق عسكري"

من جهتها، قالت النائبة الأوكرانية ماريانا بيزوغلا العضو في لجنة الدفاع بالبرلمان إن المقاتلة الأميركية أسقطتها عن طريق الخطأ إحدى منظومات باتريوت للدفاع الجوي "بسبب سوء التنسيق بين الوحدات".

وفي رسالة على تليغرام، انتقدت بيزوغلا الخميس "ثقافة الكذب" داخل القيادة العسكرية الأوكرانية و"عدم محاسبة أي من الجنرالات" و"بقاء الجنرال أوليشتشوك في منصبه".

وأضافت أمس الجمعة أنها "المرة الثالثة على الأقل" التي تسقط فيها طائرة أوكرانية عن طريق الخطأ بواسطة الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأوضحت أن "الحادثين السابقين نسبا رسميا إلى الروس".

وقبل إقالته، وعد قائد سلاح الجو عبر فيسبوك أمس بـ"تبيان أسباب الكارثة الجوية" التي تعرضت لها المقاتلة، مؤكدا أنه "لن يخفي شيئا".

واتهم أوليشتشوك النائبة بيزوغلا بأنها تريد "تشويه سمعة المسؤولين العسكريين الكبار" والولايات المتحدة، الدولة المصنعة لمقاتلات إف-16 ومنظومة باتريوت للدفاع الجوي.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أوائل أغسطس/آب أنها تلقت دفعة أولى من طائرات إف-16.