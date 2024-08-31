الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية في خليج عدن

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، تنفيذها عملية عسكرية استهدفت سفينة تجارية في خليج عدن جنوبي اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان مصور، إن قواتهم نفذت عملية عسكرية استهدفت السفينة "جوروتون" في خليج عدن، مؤكدا أن العملية نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية، وأنها أدت إلى "إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر".

المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصـ.ـار الله" يحيى سريع: "نجحنا في حظر الملاحة في البحر الأحمر ومناطق العمليات عن العدو الإسرائيلي"#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/mD9KBbFVeu — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 31, 2024

وأوضح سريع أن استهدافهم السفينة جاء "لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة" وأن هذا الاستهداف "هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في الثالث من آب/أغسطس الجاري".

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن قواتهم نجحت في حظر الملاحة في البحر الأحمر ومناطق العمليات على "العدو الإسرائيلي" وأن عملياتهم البحرية مستمرة في "إسنادها للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني".

ومنذ مطلع العام الجاري، يعلن الحوثيون عن تعرض مناطق يمنية، لاسيما مدينة الحُديدة الساحلية، لغارات أميركية بريطانية، بعد إعلان واشنطن تشكيل تحالف دولي تقول إنه يستهدف مواقع للحوثيين ردا على هجماتهم البحرية.

سحب "سونيون"

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية بحكومة الحوثيين في صنعاء اليوم إن من المتوقع أن تبدأ زوارق القطر في سحب الناقلة اليونانية (سونيون) غدا الأحد، في الوقت الذي لا تزال فيه السفينة جانحة والنيران مشتعلة فيها بالبحر الأحمر.

وتشكل الناقلة سونيون المسجلة في اليونان -وفق تقارير- خطرا بيئيا بعد تعرضها لأضرار في هجوم نفذته قوات الحوثيين في 21 أغسطس/آب الجاري، إذ تحمل الناقلة نحو مليون برميل من النفط الخام.

وقال الحوثيون يوم الأربعاء الماضي إنهم سيسمحون لأطقم الإنقاذ بسحب الناقلة التي اشتعلت بها النيران إلى بر الأمان وسط مخاوف من احتمال تسرب 150 ألف طن من النفط الخام إلى البحر.

كما قالت مصادر أمس الجمعة إن أي عملية إنقاذ ستتطلب فحصا ومسحا للناقلة لتحديد ما إذا كان يمكن سحبها إلى ميناء أو نقل حمولتها إلى سفينة أخرى، في أعقاب بث الجماعة مشاهد من اقتحام وإحراق تلك السفينة اليونانية.