الأولى منذ 20 عاما.. إسرائيل تتلقى ضربة مؤلمة جنوب الضفة

تلقت إسرائيل ضربة موجعة وغير مسبوقة جنوب الضفة الغربية هي الأولى منذ 20 عاما، وذلك بعد 4 أيام من شنها عملية عسكرية واسعة لملاحقة المقاومين في المناطق الشمالية ومنع شن هجمات من المنطقة.

ووفقا لتقرير أعده صهيب العصا، فقد وقع انفجار ضخم فجر اليوم السبت في كفار عتصيون (إحدى مستوطنات مجمع جوش عتصيون) وآخر عند مدخل مستوطنة كرمي تسور، تبعه إطلاق نار لم يعلق عليه جيش الاحتلال.

ولكن الإعلام الإسرائيلي قال إن قائد لواء في الجيش أصيب بهذه العملية إضافة إلى عدد من الجنود والمستوطنين، بينما شن الاحتلال عملية بحث واسعة بحثا عن منفذي الهجومين الأولين من نوعهما منذ ما يزيد على 240 شهرا.

وتم الإعلان عن اسمي الشهيدين اللذين نفذا هاتين العمليتين وهما محمد مرقة الذي نفذ تفجير كفار عتصيون، وزهدي أبو عفيفة منفذ عملية كرمي تسور. وقال جيش الاحتلال إنه عثر على معمل لتصنيع المتفجرات في الخليل وإنه يبحث عمن خطط وممول هذه العملية.

ويتكون مجمع غوش عتصيون من 22 منطقة، ويقع بين مدينتي الخليل وبيت لحم، وهو واحد من أكبر التجمعات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة.