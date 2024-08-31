اختفاء مروحية تقل 22 شخصا في أقصى شرق روسيا

أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي فقدان مروحية من طراز "إم آي 8" اليوم السبت في أقصى شرق البلاد، على متنها 22 شخصا، علما أن تعرض الطائرات المتقادمة لحوادث في هذه المنطقة هو أمر مألوف.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء -اليوم السبت- أن بيانات أولية من وكالة النقل الجوي الاتحادية تشير إلى أن طائرة هليكوبتر روسية تحمل طاقما مؤلفا من 3 أفراد و19 راكبا (سائحا) اختفت فوق منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.

وقال حاكم منطقة كامشاتكا فلاديمير سولودوف، في مقطع مصور بُث على تلغرام، إن "مروحية من طراز إم آي 8 (…) اختفت عن الرادارات وعلى متنها 22 شخصا، هم 19 راكبا و3 من أفراد الطاقم".

وأضاف "نفّذت عملية تحليق في أجواء المنطقة، لكنها لم تسفر للأسف عن أي نتيجة" بسبب سوء الرؤية.

وكانت المروحية قد أقلعت -حسب وكالة نوفوستي- من قاعدة بالقرب من منطقة بركان فاتشكازهيتس، وعند الساعة 7:15 بتوقيت موسكو فقد الاتصال بها.

وقالت السلطات الروسية إنها أطلقت عمليات بحث عن الطائرة المفقودة، وأرسلت مجموعة من المسعفين ومروحيتين في شكل عاجل إلى منطقة الحادث في شبه جزيرة كامشاتكا البركانية.

وحوادث الطائرات والمروحيات مألوفة في أقصى الشرق الروسي، خصوصا أنه منطقة نائية. ففي أغسطس/آب 2021 تحطمت مروحية من طراز "إم آي 8" كانت تقل 16 شخصا، بينهم 13 سائحا، في بحيرة كامشاتكا بسبب الرؤية السيئة، وأسفر الحادث عن مقتل 8 منهم.

وفي يوليو/تموز من العام نفسه، تحطمت طائرة تجارية كان يستقلها 22 راكبا و6 من أفراد الطاقم، بينما كانت تستعد للهبوط في كامشاتكا، وقضى جميع من كانوا فيها.

وقد تزايدت حوادث الطيران الروسي في العقدين الأخيرين لأسباب مختلفة راوحت بين الأسباب التقنية وحوادث التفجير والاصطدام. وأدى ذلك إلى تحطم عدد من الطائرات الروسية التي تقل مئات الأشخاص مات أغلبهم.