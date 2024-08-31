أونروا: مقتل 150 طفلا بالضفة منذ بداية الحرب

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن أكثر من 150 طفلا قتلوا في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح لازاريني في منشور على منصة إكس أمس الجمعة، أن الهجمات الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية لا تزال تؤثر على اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

وقال إن عشرات الآلاف من سكان 4 مخيمات للاجئين في الشمال تضرروا جراء الهجمات الإسرائيلية كما تضررت البنية التحتية في تلك المخيمات.

وذكر المسؤول الأممي أن الأونروا اضطرت إلى تعليق خدماتها في بعض مخيمات الضفة الغربية.

Israeli security forces’ operations in northern #WestBank continue impacting Palestine Refugees. Among the people reported killed are children & one person with disabilities. More than 150 Palestinian children were killed in the West Bank since the war started on 7 October… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 30, 2024

التصدي لشلل الأطفال

في سياق آخر، صرح ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي ستبدأ في مطلع سبتمبر/أيلول المقبل لأكثر من 640 ألف طفل في قطاع غزة ستتم على مرحلتين.

وأوضح بيبركورن في مؤتمر صحفي في جنيف أمس الجمعة، أن الحملة تستهدف الأطفال دون سن العاشرة، وتجري بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والأونروا ووزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد أن الاستعدادات لعمليات التطعيم اكتملت، وأنه تم تسليم 1.26 مليون جرعة لقاح و500 من حاملات اللقاح إلى غزة.

وأضاف أن 400 ألف جرعة إضافية ستصل إلى غزة قريبا، مشيرا إلى الحاجة إلى معدل تطعيم لا يقل عن 90% لوقف الوباء ومنع انتشار شلل الأطفال.

وفجر الأربعاء الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، هي الأوسع منذ عام 2002، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 20 فلسطينيا.

كما صعَّد جيش الاحتلال اعتداءاته واقتحاماته لمدن وبلدات الضفة الغربية تزامنا مع حربه المدمرة على قطاع غزة، وأدت تلك الاعتداءات لاستشهاد أكثر من 673 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5400 فلسطيني، علاوة على اعتقال نحو 10 آلاف آخرين.