أونروا: مقتل 150 طفلا بالضفة منذ بداية الحرب

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن أكثر من 150 طفلا قتلوا في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح لازاريني في منشور على منصة إكس أمس الجمعة، أن الهجمات الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية لا تزال تؤثر على اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

وقال إن عشرات الآلاف من سكان 4 مخيمات للاجئين في الشمال تضرروا جراء الهجمات الإسرائيلية كما تضررت البنية التحتية في تلك المخيمات.

وذكر المسؤول الأممي أن الأونروا اضطرت إلى تعليق خدماتها في بعض مخيمات الضفة الغربية.

Israeli security forces’ operations in northern #WestBank continue impacting Palestine Refugees.

Among the people reported killed are children & one person with disabilities.

More than 150 Palestinian children were killed in the West Bank since the war started on 7 October…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 30, 2024