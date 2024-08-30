29 شهيدا وإسرائيل تعلن انتهاء عمليات عسكرية وسط القطاع وجنوبه

قالت مصادر طبية للجزيرة إن 29 فلسطينيا استشهدوا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98 أنهت مهمتها في خان يونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع.

وادعى الجيش -في بيان- أن قواته قضت خلال هذه العملية على 250 فلسطينيا ودمرت 6 أنفاق بطول 6 كيلومترات.

وأكد البيان استعادة 6 جثث لأسرى إسرائيليين كانوا محتجزين في المنطقة، مشيرا إلى استعداد الفرقة 98 لتنفيذ مهام أخرى.

في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن 15 جنديا من لواء المظليين رفضوا العودة إلى القتال في غزة.

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الحكومة وافقت على تمديد قرار يسمح بتجنيد 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية هذا العام.

قصف إسرائيلي

وقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20، بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي على شارع العجارمة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما استهدفت مروحيات إسرائيلية بالرشاشات حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية على أحد المنازل في المخيم.

كما أفاد المراسل بسقوط مصابين، بينهم أطفال، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة فجرا.

وأضاف أن فرق الإسعاف نقلت عددا من المصابين إلى مستشفى العودة بالمخيم وتم تحويل 4 مصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لخطورة حالتهم.

وأقيمت في مستشفى شهداء الأقصى مراسم وداع وتشييع لفلسطينيين قتلهم الاحتلال في قصف على مخيم النصيرات.

وفي رفح جنوبا، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غربي المدينة.

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.