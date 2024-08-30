15 جنديا إسرائيليا يرفضون العودة للمشاركة في حرب غزة

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن 15 جنديا إسرائيليا من لواء المظليين رفضوا العودة للمشاركة في الحرب على قطاع غزة.

وقالت القناة إنه "تم استدعاء 15 مظليا من لواء المظليين الذين أنهوا خدمتهم هذا الأسبوع في مدينتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب)، للعودة مرة أخرى ولكنهم رفضوا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن الفرقة 98 استكملت عملياتها العسكرية في منطقتي خان يونس ودير البلح بقطاع غزة، بعد نحو شهر على إطلاقها.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن "من الأمور التي تصاحب انتهاء عمليات الفرق هو استنزاف الجنود فيغادرون للحصول على فترة راحة".

وتابعت "يحاول الجيش التعامل مع مشكلة الاستنزاف، لكن من الواضح للجميع أن هذا حدث حساس قد يؤثر في مزيد من الوحدات والجنود".

وأردفت "في هذه الأثناء، مطلوب من القادة إجراء حوار منتظم مع الجنود، والعمل في الوقت نفسه على حلول إضافية وأفقية من شأنها دعم القوات".

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية استدعت منذ بدء العدوان على غزة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 350 ألف جندي احتياط للمشاركة في الحرب. وخضع أمر الاستدعاء منذ ذلك الحين للتمديد عدة مرات، كان آخرها اليوم الجمعة.