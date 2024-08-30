لماذا مددت إسرائيل تجنيد 350 ألف جندي احتياط لنهاية 2024؟

يعتقد الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي أن إسرائيل أرسلت رسالة واضحة مفادها أن عملياتها العسكرية واستنفارها على مختلف الجبهات سيبقى متواصلا حتى نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في معرض تعليق الفلاحي -للجزيرة- على موافقة الحكومة الإسرائيلية تمديد قرار يسمح بتجنيد 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية عام 2024.

وأشار الفلاحي إلى أن العمليات العسكرية سوف تستمر في قطاع غزة، إضافة إلى التطورات المتلاحقة في الضفة الغربية المحتلة وآخرها العملية الواسعة في المناطق الشمالية منها.

ونبه أيضا إلى تهديدات إيران المتكررة بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية على أراضيها أواخر الشهر المنقضي، إلى جانب تهديدات الحوثيين بالرد على قصف ميناء الحديدة باليمن.

ولم تستطع إسرائيل -وفق الفلاحي- إعادة المستوطنين النازحين من الجبهة الشمالية مع لبنان، وهو ما يفرض عليها التحسب لكافة هذه الظروف.

وعن انسحاب الفرقة العسكرية الإسرائيلية "98" من خان يونس ودير البلح بالقطاع، بين الخبير العسكري أن هذه الفرقة شنت عملية أشبه بالأمنية تتعلق بالبحث عن الأسرى الإسرائيليين وقيادات المقاومة السياسية والعسكرية والبنى التحتية للمقاومة وذلك على مدار 22 يوما.

ويعتقد أن الفرقة "98" تعد القوة الضاربة الوحيدة في القطاع بعد سحب الفرقة "99" إلى الجبهة الشمالية ووجود فرق أخرى مهمتها تتركز في محوري نتساريم وفيلادلفيا، متوقعا أن يبقى عمل الفرقة "98" محصورا في القطاع.

وبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 استدعت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 350 ألف جندي احتياط للمشاركة في الحرب على غزة، ومنذ ذلك الحين، خضع أمر الاستدعاء للتمديد عدة مرات.