قتيل في تحطم طائرة خفيفة جنوبي حيفا

تحطمت طائرة خفيفة -اليوم الجمعة- بجنوب مدينة حيفا، في حادثة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الطائرة مدنية وقد تحطمت في منطقة وادي عارة، مشيرة إلى أن القتيل في الستينيات من عمره وأن حالة المصاب متوسطة.

وقد بثت منصات إسرائيلية مشاهد من موقع تحطم الطائرة، وتظهر جانبا من عمل الأطقم الطبية في المكان.

⚡️One settler killed and another injured in a light plane crash south of Haifa pic.twitter.com/tHEmbyKWVn

— War Monitor (@WarMonitors) August 30, 2024