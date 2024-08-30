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قتيل في تحطم طائرة خفيفة جنوبي حيفا

مقتل شخص وإصابة آخر في تحطم طائرة خفيفة جنوب حيفا
صورة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية للطائرة التي تحطمت جنوبي حيفا (مواقع التواصل)
30/8/2024

تحطمت طائرة خفيفة -اليوم الجمعة- بجنوب مدينة حيفا، في حادثة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الطائرة مدنية وقد تحطمت في منطقة وادي عارة، مشيرة إلى أن القتيل في الستينيات من عمره وأن حالة المصاب متوسطة.

وقد بثت منصات إسرائيلية مشاهد من موقع تحطم الطائرة، وتظهر جانبا من عمل الأطقم الطبية في المكان.

ولم توضح وسائل الإعلام الإسرائيلية أسباب تحطم الطائرة.

المصدر : الجزيرة

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