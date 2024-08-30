عمليات إجلاء واستعدادات بالهند وباكستان ترقبا لعاصفة مدارية

استعدت مدن وبلدات ساحلية في الهند وباكستان -اليوم الجمعة- لعاصفة مدارية، حيث أجبرت الرياح والأمطار الغزيرة السلطات على إغلاق مدارس وإجلاء الآلاف.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية إن منخفضا جويا من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة مدارية اليوم، مضيفة أنه سيتحرك باتجاه الشمال الغربي فوق بحر العرب خلال اليومين المقبلين.

وأعلن مسؤولون إغلاق المدارس في كراتشي أكبر مدن باكستان، وأجزاء من منطقة كوتش في ولاية جوجارات الهندية حيث هطلت أمطار غزيرة.

وتظهر بيانات هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن العواصف المدارية نادرة الحدوث خلال أغسطس/آب، وأن هذه العاصفة هي الأولى منذ عقود.

وقال مسؤولون إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في جوجارات خلال الليل بسبب حوادث مرتبطة بالأمطار، ليرتفع عدد القتلى إلى 31 هذا الأسبوع.

وأجلت السلطات أكثر من 8700 شخص من 10 مناطق في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي باكستان المجاورة، حذرت السلطات من إمكانية حدوث سيول وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة، وحثت المواطنين على البقاء بمنازلهم.

ومن ناحية أخرى، حذرت الدولتان الصيادين من الإبحار.