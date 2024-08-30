الاحتلال يعلن اغتيال "قائد شبكة حماس" في جنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل وسام حازم القائد بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جنين واثنين آخرين كانا برفقته، عبر صاروخ مسيّرة أُطلق على سيارة كان يستقلونها في بلدة الزبابدة.

وقال الجيش في بيان، إنه اغتال قائد كتائب القسام في جنين وسام حازم، والناشطين ميسرة مشارقة، وعرفات عامر.

ولم تعلق حماس على ما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي.

وجاء في البيان الإسرائيلي أنه خلال العملية العسكرية للجيش والشاباك وحرس الحدود في شمال الضفة الغربية، رصدت القوات في الساعات الأخيرة خلية مسلحين يتقدمها قائد شبكة حماس في جنين.

وأضاف أنه بعد الرصد، قام مستعربو حرس الحدود وبتوجيه من الشاباك بالقضاء على وسام حازم قائد شبكة حماس في جنين.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن حازم كان ضالعا في تنفيذ وتوجيه عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة إلى جانب هجمات أخرى في الضفة الغربية.

وقال وبعد وقت قصير، قضت طائرة لسلاح الجو على مسلحين اثنين آخرين حاولا الهرب من السيارة التي كانوا يستقلونها مع حازم.

وأضاف أن المسلحان ميسرة مشارقة وعرفات عامر، من نشطاء حماس في جنين، عملا تحت قيادة وسام حازم وتورطا في عمليات إطلاق نار نحو بلدات إسرائيلية في منطقة التماس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر داخل سيارة المسلحين على جثثهم وعلى بنادق من نوع "M16" ومسدس وأمشاط ذخيرة وعبوات ناسفة وقنابل غاز.

ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية شمالي الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، في عملية تُوصف بأنها الأوسع في الضفة منذ عام 2002.

وأمس الخميس قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي محمد جابر "أبو شجاع" قائد كتيبة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بطولكرم شمالي الضفة في اشتباكات مسلحة بمخيم نور شمس، وذلك بعد 10 أعوام من مطاردته.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 17 شخصا، وجرح 22 آخرين منذ بداية العملية العسكرية الموسعة لجيش الاحتلال.

وبالتزامن مع حربه المستمرة على غزة منذ قرابة 11 شهرا، صعَّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل 670 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.