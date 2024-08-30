إذاعة الجيش الإسرائيلي: 6 مصابين بعملية طعن على الحدود المصرية

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بإصابة 6 أشخاص في عملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ومصرية أن المصابين سقطوا جراء شجار مع موظفي فندق في طابا المصرية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 6 أشخاص أصيبوا في عملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة إن المصابين في عملية الطعن في طريقهم إلى إسرائيل وجاري فحص خلفية الحادث.

من جانبها ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلا عن مصدر وصفته "برفيع المستوى" قوله إن حادث طعن لعدد من السياح وقع في منتجع طابا بشبه جزيرة سيناء.

وبحسب القناة، نفى المصدر المصري صحة ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع حادث طعن لإسرائيليين.

ونقلت القناة عن شهود قولهم إن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى، وإن "ما جرى (هو) مشاجرة بين بعض العاملين في أحد فنادق طابا وعدد من السائحين".

وأوضح المصدر المصري، الذي لم تكشف القناة عن هويته أن "المشاجرة وقعت بين عامل مصري و4 سائحين من عرب 48، نتج عنها إصابة العامل المصري بجروح بالغة ووقوع إصابات بثلاثة من السائحين".

ونشرت صفحات إخبارية إسرائيلية، مشاهد من الشجار المذكور في الفندق وتظهر فيه آثار دماء على الأرض.

הקטטה התרחשה במלון הילטון טאבה https://t.co/HoMyEiPA08 — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) August 30, 2024

ولم يتسن التأكد من صحة مقطع الفيديو من مصدر مستقل.