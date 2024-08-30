صحفي إسرائيلي ينشر صورة لمحور فيلادلفيا "قبل وبعد"

نشر صحفي إسرائيلي صورة يفترض أنها حديثة تظهر طريقا شقه الاحتلال على طول محور فيلادلفيا الذي يمتد على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وعنون آميت سيغال، الذي يعتبره كثيرون المحلل السياسي ذا الجذور اليمينية المتطرفة، والأكثر تأثيرا على اليمين الإسرائيلي، الصورة التي نشرها عبر تليغرام "محور فيلادلفيا قبل وبعد".

ويظهر في الصورة المقسومة إلى جزأين، طريق إسفلتي على مقربة من سياج معدني من المفترض أنه تم شقه حديثا على محور فيلادلفيا في حين أن القسم الثاني من الصورة لا يظهر فيه وجود للطريق.

ولم يتسن التحقق من صحة الصورة التي نشرها الصحفي الإسرائيلي من مصدر مستقل.

ويقع محور فيلادلفيا على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، على طول الحدود المصرية مع القطاع، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا، حيث نقطة التقاء الحدود بين مصر وقطاع غزة ودولة الاحتلال.

ويشكل المحور شريطا عازلا بين مصر والقطاع، ويبلغ طوله نحو 14 كيلومترا، وعرضه بضع مئات من الأمتار، وقد أنشئ عليه معبر رفح البري، الذي يمثل المنفذ الرئيسي للغزيين على العالم الخارجي.

وتُصرّ إسرائيل وعلى رأسها بنيامين نتنياهو على استمرار سيطرتها العسكرية على محوري فيلادلفيا ونتساريم، في حين تتمسك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، ضمن أي اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.