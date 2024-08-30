انفجارات تقطع الكهرباء عن خاركيف وأوكرانيا تعلن التقدم بكورسك

أدت سلسلة انفجارات اليوم الجمعة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة خاركيف الأوكرانية، في حين يجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوربي لبحث زيادة المساعدات العسكرية لكييف بالتزامن مع إعلان قواتها تحقيق تقدم جديد في كورسك الروسية.

وقد أفاد مراسل الجزيرة بانقطاع التيار الكهربائي في مدينة خاركيف الأوكرانية عقب وقوع سلسلة انفجارات في أحياء متفرقة منها.

وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية استمرار العمليات الهجومية الروسية في مقاطعة خاركيف، حيث وقعت 8 اشتباكات مسلحة على طول الحدود الشمالية الشرقية مع روسيا.

وفي مقاطعة دونيتسك، قالت القوات الأوكرانية إنها تصدت لـ12 محاولة هجوم في بلدات باتجاه منطقة كراماتورسك، في حين تكثفت الهجمات الروسية على محور مدينة بوكروفسك، في محاولة لإجبار الجيش الأوكراني على إخلاء مواقع له بالمنطقة.

من جهتها، أعلنت القوات الأوكرانية أنها نفذت 19 غارة جوية على مواقع روسية، استهدفت خلالها مراكز تجمع للأفراد ونقاط مدفعية ورادارات.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأوكرانية في منطقة سومي عن مقتل امرأتين وإصابة 9 أشخاص على الأقل جراء هجوم روسي ليلي استهدف منشأة صناعية في المنطقة، مما أسفر عن اندلاع حريق دفع السلطات إلى دعوة السكان للبقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ.

وأدت الضربة الجوية إلى اندلاع حريق، مما دفع السلطات في المنطقة إلى إصدار إرشادات للسكان بالبقاء داخل المنازل وإغلاق النوافذ بسبب تلوث الهواء.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أنها تمكنت من إسقاط 12 من أصل 18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الهجوم الليلي على 5 مناطق في أوكرانيا. وأوضحت أن موسكو استخدمت أيضا صاروخا من طراز "إسكندر-إم" خلال الهجوم.

جبهة كورسك

في المقابل، قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي اليوم الجمعة إن قوات بلاده تقدمت لمسافة كيلومترين خلال توغلها في منطقة كورسك بغرب روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأطلع سيرسكي الرئيس فولوديمير زيلينسكي على التطورات خلال حديثهما عبر رابط فيديو، قائلا إن القوات الأوكرانية سيطرت على 5 كيلومترات مربعة من الأراضي الروسية.

وكانت القوات الأوكرانية قد شنت في السادس من أغسطس/آب 2024 هجوما مباغتا غير مسبوق على الأراضي الروسية، سيطرت خلاله على عشرات البلدات في مقاطعة كورسك، ووُصف هذا الهجوم بأنه أكبر حملة ضد الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.

وزاري أوروبي

في السياق ذاته، بدأ وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي اجتماعا اليوم الجمعة في بروكسل لبحث كيفية تقديم مزيد من المساعدة لأوكرانيا.

ومن بين الموضوعات المطروحة رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الممنوحة للأوكرانيين لضرب أهداف في روسيا والتدريب العسكري.

وكان الدعم العسكري لكييف على قائمة النقاش لاجتماع وزراء الخارجية في عاصمة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، حيث دعا وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا الأوروبيين إلى تسليم بلاده الأنظمة الجوية التي تعهدوا بها.