القبض على عنصر من تنظيم الدولة قبل تنفيذ هجوم بإسطنبول

ألقت قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول القبص على شخص يشتبه بانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية في عملية أمنية نفذتها صباح اليوم الجمعة في منطقة باغجلار، وفق ما أفادت وكالة الأناضول التركية.

فيما أعلن وزير الداخلية التركي تنفيذ حملة أمنية كبرى ضد التنظيم شملت 23 ولاية وأسفرت عن اعتقال العشرات.

وقالت الأناضول إن عملية اعتقال المشتبه به في إسطنبول نُفذت وفقا لمعلومات استخباراتية تفيد بأن هذا الشخص كان يستعد لتنفيذ هجوم إرهابي في المدينة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تلقى تدريبات على صنع المتفجرات في سوريا ودخل إلى تركيا بشكل غير قانوني.

2️⃣3️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5️⃣ gündür devam eden “GÜRZ-10” operasyonlarında 1️⃣1️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz❗️… pic.twitter.com/zQ1aYavLpz — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 30, 2024

من جهته، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن قوات الأمن ألقت القبض على 119 شخصا بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة.

وذكر الوزير يرلي كايا في منشور له على منصة إكس مرفق بمقطع فيديو، أن القوات الأمنية بالتعاون مع دائرة مكافحة الإرهاب نفذوا عمليات أمنية على مدى الأيام الخمس الماضية في 23 ولاية أبرزها أنقرة وإسطنبول وأنطاكيا وكيلس وسامصون وبورصة وأضنة.

وتعرضت تركيا لهجمات وتفجيرات على مدار السنوات الماضية خلفت قتلى وجرحى، ونسب لتنظيم الدولة المسؤولية عن معظمها.

وتشن قوات الأمن التركية حملات مستمرة ضد مشتبه فيهم بالانتماء لتنظيم الدولة أو تنظيمات أخرى تصنفها أنقرة إرهابية.