أوكرانيا تتصدى لهجمات روسية في خاركيف ودونيتسك وتنفذ غارات جوية مضادة

أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بوقوع 215 اشتباكا بين القوات الأوكرانية والروسية على جبهات القتال شرقي أوكرانيا. وأكدت الهيئة استمرار العمليات الهجومية الروسية في مقاطعة خاركيف، حيث وقعت 8 اشتباكات مسلحة على طول الحدود الشمالية الشرقية مع روسيا.

وتمكنت القوات الأوكرانية من صد 25 محاولة تقدم روسية باتجاه مدينة كوبيانسك شرقي خاركيف.

وفي مقاطعة دونيتسك، تصدت القوات الأوكرانية إلى 12 محاولة هجوم في بلدات باتجاه منطقة كراماتورسك، في حين تكثفت الهجمات الروسية على محور مدينة باكروفسك، في محاولة لإجبار الجيش الأوكراني على إخلاء مواقع له بالمنطقة.

من جهتها، أعلنت القوات الأوكرانية أنها نفذت 19 غارة جوية على مواقع روسية، استهدفت خلالها مراكز تجمع للأفراد ونقاط مدفعية ورادارات.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأوكرانية في منطقة سومي عن إصابة 9 أشخاص على الأقل جراء هجوم روسي ليلي استهدف منشأة صناعية في المنطقة، مما أسفر عن اندلاع حريق دفع السلطات إلى دعوة السكان للبقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ.

وأشار مكتب المدعي العام الأوكراني إلى أن المنشأة المستهدفة كانت تعمل في إنتاج عبوات طعام للأطفال ومنتجات منزلية، مما يؤكد استهداف المنشآت المدنية الحيوية في أوكرانيا.

كما تعرضت منشأة صناعية أخرى في منطقة بولتافا لقصف بطائرة مسيرة، دون وقوع إصابات.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أنها تمكنت من إسقاط 12 من أصل 18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الهجوم الليلي على 5 مناطق في أوكرانيا. وأوضحت أن موسكو استخدمت أيضا صاروخا من طراز "إسكندر-إم" خلال الهجوم.

وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين في هذه الحرب التي بدأت مع الهجوم الروسي الواسع النطاق على الأراضي الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، لكن التقارير المتزايدة عن الأضرار المدنية تسلط الضوء على الأثر الكارثي لهذه العمليات العسكرية على السكان المدنيين.