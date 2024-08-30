أفاد موقع "دير شبيغل" الألماني بأن الحكومة الفدرالية الألمانية قامت -اليوم الجمعة- بتنفيذ أول عملية ترحيل لمجموعة من اللاجئين الأفغان الذين ارتكبوا جرائم في ألمانيا، وذلك بعد مفاوضات سرية استمرت بضعة أشهر.

وذكرت المجلة أن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية من طراز بوينغ 787 أقلعت من مطار لايبزيغ باتجاه كابل صباح اليوم الجمعة، وكانت تقلّ 28 أفغانيا من ولايات ألمانية مختلفة.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يُرحّل فيها أفغان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021.

وقادت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية هذه العملية التي تمت بالتنسيق مع قطر التي لعبت دور الوسيط بين برلين وسلطات طالبان.

وأشار الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت -في بيان- إلى أن الأشخاص الذين تم ترحيلهم هم من المدانين بارتكاب جرائم في ألمانيا ولا يحق لهم البقاء في البلاد، وقد صدرت بحقهم أوامر بالترحيل.

وأضاف الموقع أن كل فرد من المُرحّلين حصل على مبلغ ألف يورو نفقات نقدية قبل مغادرته ألمانيا، بالإضافة إلى وجود طبيب على متن الطائرة لضمان سلامتهم خلال الرحلة.

وتأتي هذه العملية في ظل ضغوط متزايدة تواجهها الحكومة الألمانية للحد من الهجرة غير الشرعية واتخاذ إجراءات صارمة ضد طالبي اللجوء الذين يشكلون خطرا على الأمن العام، خاصة بعد سلسلة الجرائم التي ارتكبها مهاجرون مشتبه بهم في ألمانيا.

وفي يونيو/حزيران الماضي تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بأن حكومته ستبدأ في ترحيل المجرمين من أفغانستان وسوريا مرة أخرى؛ عقب عملية الطعن التي شنّها مهاجر أفغاني وأسفرت عن مقتل شرطي وإصابة 4 أشخاص آخرين.