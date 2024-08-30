إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة

دعا وزير خارجية إثيوبيا تاي أتسكي سيلاسي مصر إلى تجاوز الخلافات، موضحا أن أبواب بلاده مفتوحة للحوار والتفاوض معها لإنهاء ملف الخلافات بشأن سد النهضة.

وأضاف وزير خارجية إثيوبيا أن الخلافات مع الصومال يجب أن تحل عبر المفاوضات، مطالبا بعدم الاستعانة بقوى خارجية لتهديد أمن بلاده، حسب وصفه.

وكانت أديس أبابا اتهمت القاهرة بالتدخل في الصومال، وذلك بعد أنباء عن إرسال مصر مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية -في بيان أمس الخميس- بأن مصر قدمت مساعدات عسكرية للصومال، واعتبرت ذلك "يرقى لمستوى تدخل خارجي".

وأوضحت أن بعثة حفظ السلام المقرر نشرها في الصومال بخلاف بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، يمكن أن تزيد من زعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي.

وأضافت "تراقب إثيوبيا بعناية التطورات في المنطقة التي قد تهدد أمنها القومي".

وأعلن السفير الصومالي بالقاهرة علي عبدي أواري، الأربعاء، بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى العاصمة مقديشو.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل "تمهيدا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية (أتميس) بحلول يناير/كانون الثاني 2025".

واعتبرها "أولى الخطوات العملية لتنفيذ مخرجات القمة المصرية الصومالية التي عقدت بالقاهرة -في 14 أغسطس/آب الجاري- بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود، وشهدت توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين البلدين".