مظاهرات حول العالم لنصرة غزة والتنديد باغتيال هنية

خرجت مظاهرات في فلسطين، وفي أرجاء العالم للتضامن مع غزة والمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية، كما ندد المتظاهرون باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وشارك الآلاف في مظاهرات انطلقت اليوم السبت بشكل متزامن بمدن الضفة الغربية في "اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين"، وهو يوم دعا هنية قبل استشهاده جماهير المتضامنين حول العالم لتنظيمه في الثالث من أغسطس/آب.

رام الله ونابلس والخليل

دعا المتظاهرون إلى وقف الحرب على غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ورفعوا صورا لأسرى من جميع الفصائل الفلسطينية مرددين هتافات تدعو للوحدة الوطنية.

وألقى ممثلو الفصائل ومؤسسات الأسرى كلمات تحدثوا فيها عن الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى في السجون الإسرائيلية، وعن أشكال التضامن مع أهالي غزة.

📹 متابعة صفا| مسيرة حاشدة تنطلق في مدينة أم الفحم تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتضامناً مع الأسرى pic.twitter.com/zlhNGJRXCi — وكالة صفا (@SafaPs) August 3, 2024

شهدت المدينة الواقعة داخل الخط الأخضر مظاهرة لنصرة أهالي غزة والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقالت مراسلة الجزيرة إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المظاهرة، وحاولت استفزاز المتظاهرين.

الأردن

تظاهرت حشود من الأردنيين وسط العاصمة عمان حيث أقاموا جنازة رمزية للراحل إسماعيل هنية قرب المسجد الحسيني، ورفعوا الأعلام الفلسطينية وصورا لهنية كتب عليها "وداعا أيها البطل".

وردد المتظاهرون هتافات من بينها "من عمان تحية لأبو العبد هنية"، و"يا هنية ارتاح ارتاح، سنوار يكمل الكفاح"، في إشارة إلى رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

المغرب

تظاهر الآلاف وسط العاصمة الرباط نصرة للشعب الفلسطيني وتنديدا باغتيال إسماعيل هنية، وذلك بدعوة من مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين.

وسار المتظاهرون إلى مبنى البرلمان رافعين الأعلام الفلسطينية وصور هنية كما حملوا نعشا عليه صورته. وطالب المشاركون بإنهاء التطبيع مع إسرائيل كما حرقوا العلم الإسرائيلي.

اليمن

خرجت مظاهرة نسوية في مدينة مأرب شرقي اليمن للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد باستمرار المجازر الإسرائيلية في غزة.

ونددت المتظاهرات باغتيال إسماعيل هنية، وطالبن بدعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، كما طالبن بإنهاء الحصار المفروض على غزة والسماح بإدخال الأغذية والأدوية.

تركيا

تظاهر الآلاف في ساحة جامع آيا صوفيا بمدينة إسطنبول استجابة لنداء الراحل إسماعيل هنية الذي دعا قبل استشهاده إلى أن يكون الثالث من أغسطس/آب يوما عالميا لنصرة غزة والأسرى.

مظاهرة في العاصمة البريطانية #لندن لمطالبة الحكومة بوقف تسليح إسرائيل وإيقاف الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/51w5FPcicZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 3, 2024

بريطانيا

خرج الآلاف في مدن بريطانية من بينها العاصمة لندن ومانشستر في مظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف الحرب على غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وطالبوا العواصم الغربية بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

كما رفعوا شعارات تطالب بمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في قطاع غزة.

فرنسا

شهدت ساحة الأمة في باريس مظاهرات للتنديد بما وصفه المتظاهرون بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.

وطالب المتظاهرون الذين خرجوا إلى الشارع بدعوة من جمعية "أوروبا فلسطين" بفرض عقوبات على إسرائيل، مذكرين بقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن.

وقالت رئيسة الجمعية أوليفيا زمور إن اغتيال إسماعيل هنية تأكيد على أن إسرائيل لا تريد اتفاقا، بل تريد مواصلة الإبادة. كما أدانت اغتيال صحفيي الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي.

🟨 برلين – المانيا | مظاهرة حاشدة في اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة وأسرانا في معتقلات الاحتلال pic.twitter.com/e9i2uidDVq — شبكة يافا الإخبارية (@yaffa_ps) August 3, 2024

ألمانيا

تظاهرت حشود في برلين استجابة لنداء الراحل إسماعيل هنية للخروج في يوم عالمي لنصرة غزة والأسرى في سجون الاحتلال. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مرددين هتافات تطالب بإنهاء الحرب.

هولندا

خرجت مسيرة في مدينة روتردام للمطالبة بوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات إلى المحاصرين في القطاع.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى تحرك جماعي يضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني.

الدانمارك

شهدت العاصمة كوبنهاغن مسيرة للتنديد بأفعال الاحتلال الإسرائيلي في غزة. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تطالب بوقف الحرب ورفع الحصار عن غزة.

السويد

خرجت مظاهرة في العاصمة ستوكهولم تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وطالب المشاركون الحكومة السويدية باعتبار الهجمات الإسرائيلية في غزة جرائم حرب.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر وزارة الخارجية، ورددوا هتافات تقول "نتنياهو قاتل الأطفال" و"إسرائيل دولة إرهابية" و"الحرية لفلسطين"، كما رفعوا لافتات كتب عليها "أميركا تمول وإسرائيل تقصف" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".

إندونيسيا

شارك الآلاف في مسيرة أمام مبنى السفارة الأميركية في جاكرتا تنديدا باغتيال إسماعيل هنية. وطالب المتظاهرون بوقف الحرب على غزة، منتقدين الدعم الأميركي والغربي لإسرائيل.

وفرضت السلطات طوقا أمنيا على المجمع الذي يضم مبنى السفارة، وأغلقت الطرق المؤدية إليه.