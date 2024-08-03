قطريون وعرب يشيدون باحتضان الدوحة جثمان هنية

عبر قطريون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عن اعتزازهم باحتضان الأراضي القطرية جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، مؤكدين أن ذلك يبرهن عمق ترابط قطر مع الشعب الفلسطيني ونصرة قضية الأمة المركزية.

وكان جثمان هنية قد دفن أمس بمقبرة الإمام المؤسس، الكائنة في لوسيل، بعد صلاة الجمعة، وقد صُلي عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة الدوحة، وسط حضور شعبي ورسمي وجمع غفير من المصلين، ومن القيادات والرموز الفلسطينية والعربية والإسلامية.

وتفاعلا مع احتضان قطر جثمان هنية، قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي لولوة الخاطر في تدوينة عبر منصة إكس "يواري ثرى قطر جثمان العبد الصالح إسماعيل هنية، عاش مخلصا لقضية زاهدا في دنيا الناس غير هيّاب للردى، عاش لشعبه منافحا عن أقدس مقدسات الأمّة.. عاش بين الناس وللناس وقدّم أول ما قدّم أحبابَه أهلَ بيته للشهادة ثمّ هو لم يضنّ بنفسه، طبت حيا وميتا".

يواري ثرى قطر اليوم جثمان العبد الصالح #اسماعيل_هنية ، عاش مخلصا لقضية، زاهدا في دنيا الناس، غير هيّاب للردى. عاش لشعبه منافحا عن أقدس مقدسات الأمّة، لم يطلب أجراً من أحد. ما خاض يوما في أي شأن سوى شأن شعبه وبلاده وما فيه خدمة فلسطين والأقصى. عاش بين الناس وللناس وقدّم أول ما… pic.twitter.com/zuBdJ5PxWB — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) August 2, 2024

كما علق رئيس مكتبة قطر الوطنية الدكتور حمد الكواري قائلا "قطر تحتضن الشهيد إسماعيل هنية مناضلا ويوارى ثراه أرضها شهيدا، لتتعانق أرضنا بأرض فلسطين. لقد اتسعت قطر للجرح الفلسطيني، ناصرت القضية العادلة ولم تدخر جهدا في سبيل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين".

#قطر 🇶🇦 تحتضن الشهيد #اسماعيل_هنية مناضلا

ويوارى ثراه أرضها شهيدا حقا إنها #كعبة_المضيوم منذ زمن تأسيس الدولة، ونحمد الله أن أنعم علينا بنعمة مناصرة المضيوم وجعلها قيمة من قيمنا الثابتة على مرّ الأجيال، فقد عُرف عن قطر احتضان المضيوم ونصرة المظلوم ، و تترسخ هذه القيمة يوما… — Hamad Al-Kawari (@alkawari4unesco) August 2, 2024

كما نقل الكاتب والصحفي جابر الحرمي، مشيدا بتعليق تلفزيون قطر خلال تغطية مراسم التشييع وصلاة الجنازة "قطر قيادة وحكومة وشعبا وإعلاما خرجت في جنازة فقيد الأمة الذي ووري جثمانه الثرى، تقدير تستحقه هذه القامة المجاهدة، الذي عاش لفلسطين واستشهد من أجلها وهي القضية التي تجمع أبناء هذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها".

تعليق رائع للزميل عبدالرحمن الشمري في #تلفزيون_قطر خلال تغطية جنازة الشهيد #اسماعيل_هنية بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بالعاصمة القطرية #الدوحة ..#قطر قيادة وحكومة وشعباً وإعلاماً خرجت في جنازة فقيد الأمة الذي ووري جثمانه ثرى #قطر ..

تقدير يستحقه هذه القامة المجاهدة .. الذي… pic.twitter.com/61ylA2iI3c — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 2, 2024

إشادة عربية

ولم تقتصر الإشادة باحتضان الدوحة جثمان الشهيد هنية على القطريين فحسب، بل تفاعل ناشطون وعلماء على منصات التواصل العربية مشيدين بجهود قطر ومشاركتها الرسمية والشعبية في مراسم تشييع ودفن هنية.

خرجت #قطر كلها " والدا وولدا، أميرا وشعبا" لوداع ضيفها، وصلوا جميعا على فقيد الأمة #اسماعيل_هنية في أكبر مساجدها، ودفنوا جثمانه في مقبرة جدهم المؤسس، أسأل الله أن يتولى شكرهم وحفظهم، وأن يثبت على الحق أقدامهم، ويرد عنهم بصنائع المعروف مصارع السوء. #شكرا_قطر pic.twitter.com/r9tc0PFdlx — د. محمد الصغير (@drassagheer) August 2, 2024

فقد كتب الشيخ محمد الصغير عضو مجلس الشورى المصري سابقا، قائلا "خرجت قطر كلها والدا وولدا، أميرا وشعبا لوداع ضيفها، وصلوا جميعا على فقيد الأمة إسماعيل هنية في أكبر مساجدها، ودفنوا جثمانه في مقبرة جدهم المؤسس".

تشرفت دولة #قطر الشقيقة باستقبال #شهيد_الأمة إسماعيل هنية حيا وميتا

واحتضنت المقاومة ورحبت بهم فنالت شرف العزة والنصرة.. وجزى الله قادتها وشعبها خيرا على هذه المروءة وهذا الشرف العظيم وهنا المبادئُ قد سمتْ بمواقفٍ

فاكتب إلى التاريخِ حُكماً قد سمى شعبٌ كريمٌ والوفاءُ سجيةٌ… pic.twitter.com/FHE1ifjbWk — أحمد محمد الكندري (@eng_alkandari) August 2, 2024

كما عبر المدون أحمد الكندري بالقول "تشرفت دولة قطر الشقيقة باستقبال شهيد الأمة إسماعيل هنية حيا وميتا واحتضنت المقاومة ورحبت بهم فنالت شرف العزة والنصرة، جزى الله قادتها وشعبها خيرا على هذه المروءة وهذا الشرف العظيم.. وهنا المبادئ".