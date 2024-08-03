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عاجل | يديعوت أحرونوت: عودة الوفد المفاوض من القاهرة بسبب خلاف مع نتنياهو

3/8/2024-|آخر تحديث: 3/8/202406:58 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة