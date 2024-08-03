مجزرة تستهدف نازحين بغزة ومعارك من مسافة صفر برفح

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مباشرا على مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى، كما استمر القصف على مناطق أخرى في القطاع المحاصر اليوم السبت، في حين قالت المقاومة الفلسطينية إنها تخوض معارك ضارية لصد توغلات في رفح جنوبي القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 15 شخصا على الأقل إثر قصف الاحتلال مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان، مشيرا إلى أن الإسعاف عاجز عن انتشال جثث أخرى.

وأوضح مراسل الجزيرة أن طائرات الاحتلال قصفت المدرسة بصاروخ مباشر ثم استهدفتها مجددا بسلسلة من الغارات.

وقال إن الاستهداف الثاني لمدرسة حمامة كان بـ3 صواريخ خلال محاولة فرق الإسعاف إنقاذ ضحايا الغارة الأولى.

وأضاف أن الغارات الجديدة دمرت المدرسة بالكامل وأدت إلى سقوط شهداء وفقدان عدد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن المدرسة كانت تؤوي عددا كبيرا من العائلات النازحة، وأن من بين الشهداء نساء وأطفال.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مجمعا في حي الشيخ رضوان "كان يستخدم في السابق كمدرسة" على حد تعبيره.

وزعم أنه نفذ الغارة على المجمع بعد معلومات استخبارية عن استخدامه مقرا للقيادة والسيطرة تابعا لحركة حماس.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع منذ فجر اليوم أدى لاستشهاد 24 شخصا.

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة #غزة.. تفاصيل الغارة الإسرائيلية والأوضاع داخل المدرسة مع مراسل #الجزيرة أنس الشريف#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/zFrY8BJshI — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 3, 2024

استهداف مأوى آخر

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 أشخاص في غارة استهدفت منزلا يؤوي نازحين في منطقة ميراج جنوبي مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وأوضح المراسل أن من بين الشهداء 3 سيدات وطفلا، كما أكد انتشال جثماني شهيدين من بلدة القرارة شرق خان يونس.

من جانبه، قال الدفاع المدني في غزة إن شخصين استشهدا وأصيب ثالث في قصف إسرائيلي شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف الأطراف الشمالية من "بلوك 1" في مخيم البريج.

كما استمر القصف الإسرائيلي على منطقة شمال مخيم النصيرات.

وفي الوقت نفسه، يتواصل إطلاق النار الكثيف من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في عدد من المحاور، ومن المروحيات التي تفتح نيرانها على تجمعات المواطنين، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

مشاهد بثتها سرايا القدس لما قالت إنها لتدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة ثاقب "خرقية برميلية" خلال توغل الجيش الإسرائيلي شرق خانيونس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/uM9K47wDEh — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 3, 2024

معارك جنوبي القطاع

من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في منشورات عبر تليغرام إن مقاتليها يخوضون حاليا معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال وآلياته التي تحاول التقدم صوب منطقة زلاطة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأوضحت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا ناقلتي جند وجرافتين ودبابة ميركافا بقذائف الياسين 105 في منطقة زلاطة.

وأضافت أنه تم قنص جندي من قوات الاحتلال ببندقية الغول قرب المقبرة الشرقية في مدينة رفح.

وفي سياق المعارك أيضا، عرضت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد قالت إنها تظهر تدمير آلية عسكرية بتفجير عبوة ثاقب "خرقية – برميلية" خلال التوغل الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ نحو 10 أشهر تواصل إسرائيل حربها على غزة، التي يقول خبراء دوليون إنها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف، ومُحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، كما دمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.