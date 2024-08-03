فايننشال تايمز: شمال إسرائيل يعيش أكبر عملية إجلاء منذ 70 عاما

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية أن القتال مع حزب الله اللبناني أدى لأكبر عملية إجلاء في إسرائيل منذ 70 عاما، بعد أشهر من تبادل القصف مع حزب الله اللبناني.

وقالت الصحيفة إن مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل بقي فيها نحو 3 آلاف ساكن من مجموع 24 ألفا قبل بدء القتال.

وأضافت أنه استنادا إلى صور أقمار صناعية فإن أضرارا فادحة تعرض لها شمال إسرائيل بعد 10 أشهر من تبادل القصف مع حزب الله.

وأشارت إلى أن نيران قصف حزب الله سببت أضرارا بالمباني والمحاصيل والأنشطة التجارية.

ويتبادل حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات والقصف الصاروخي وبالمسيّرات على جانبي الحدود، بعد يوم من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على وقع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأسفر التصعيد عن مقتل أكثر من 540 شخصا على الأقل في لبنان، بينهم 350 مقاتلا من حزب الله و114 مدنيا على الأقل، بحسب وكالة الأنباء الإسرائيلية.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل 22 عسكريا و25 مدنيا، بحسب الجيش الإسرائيلي.