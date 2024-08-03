المقاومة: نزفّ 9 شهداء من أبطال الضفة وسنثأر للقادة والجنود

نعت المقاومة الفلسطينية 9 مقاومين استشهدوا في عمليتي اغتيال نفذهما الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وتعهدت بالانتقام لجنودها وقادتها وضرب الاحتلال من حيث لا يحتسب.

وقالت حركة حماس في بيان "نزفّ إلى جماهير شعبنا 9 من المجاهدين الأبطال ارتقوا في عمليتي اغتيال صهيونيتين بطولكرم".

وشدد بيان الحركة على أن "جرائم حكومة الإرهاب الصهيونية وعمليات الاغتيال الجبانة لن توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية".

ومن جانبها، قالت سرايا القدس -الذارع العسكرية لحركة الجهاد- "ما زلنا نقدم قادتنا قبل الجند، وما زال سيفنا مشرعا في كافة محاور القتال".

وقالت إن "تشكيلاتنا المقاتلة ليست بعيدة عن الرد الحتمي مع البنادق الحرة في محور المقاومة". وأضافت السرايا "أيادينا طويلة وسنضرب حيث لا تتخيلون وسنثأر للقادة والجند".

بيان إسرائيلي

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي -في بيان مقتضب- إن طائرة مسيرة تابعة له قصفت مركبة فلسطينية كانت تقلّ خلية مسلحة على الطريق الرابط بين قريتي عتيل وزيتا شمال شرقي طولكرم.

وقد رصد مراسل الجزيرة ليث جعار آثار القصف الإسرائيلي، وعاين المركبة في بلدة زيتا قرب مدينة طولكرم.

وقالت مصادر للجزيرة إن أحد المستهدفين في الغارة الإسرائيلية قرب طولكرم هو القيادي في القسام هيثم بليدي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة ثانية في طولكرم، وأشار إلى أنها استهدفت خلية للمسلحين خلال الاشتباكات، مسفرة عن "مقتل 4 فلسطينيين"، حسب قوله.

وأضاف الجيش -في بيان له اليوم- أن الغارة نفذت بالتنسيق بين قواته وحرس الحدود وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم وحاصرت مخيمها من محاور عدة. وأفاد مراسل الجزيرة بأن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومين والقوات الإسرائيلية.

وقالت كتيبة طولكرم، التابعة لسرايا القدس، إن مقاتليها يتصدون للقوات الإسرائيلية المتوغلة.