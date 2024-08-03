9 شهداء في غارتين إسرائيليتين بطولكرم

استشهد 9 فلسطينيين اليوم السبت في غارتين إسرائيليتين على طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال اقتحاماتها ومداهماتها لمدن وبلدات في الضفة.

وقال جيش الاحتلال إن قواته قصفت ما سماها خلية مسلحة في طولكرم عبر قصفه من مسيّرة مركبة فلسطينية قرب بلدة زيتا في طولكرم، في حين قالت مصادر -للجزيرة- إن أحد المستهدفين في الغارة الإسرائيلية هو هيثم بليدي القيادي في كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقد وثقت منصات فلسطينية مشاهد قالت إنها من مستشفى ثابت ثابت في طولكرم لوصول جثامين الشهداء.

وفي وقت لاحق اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 4 فلسطينيين آخرين في قصف إسرائيلي ثان عبر مسيّرة على طولكرم.

شهداء إثر قصف طائرات الاحتلال مركبة فلسطينية قرب بلدة زيتا بطولكرم شمالي الضفة الغربية#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/S0d6XeFWuL — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 3, 2024

تغطية صحفية: من مستشفى ثابت ثابت بطولكرم بعد وصول 5 فلسطينيين نتيجة قصف الاحتلال لمركبتهم شمال المدينة. pic.twitter.com/ghUfGy5SIi — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 3, 2024

كما نشرت منصات فلسطينية مشاهد احتراق المركبة، مشيرة إلى أن جثث عدد من الشهداء تفحمت جراء قصف مسيّرة للاحتلال سيارة قرب قرية عتيل، إلى جانب مشاهد أخرى لجرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية خلال اقتحامها المدينة.

📹 عاجل

جيش الاحتلال يقصف مركبة فلسطينية قرب قرية عتيل شمال شرقي مدينة #طولكرم pic.twitter.com/tZ1CnuT66v — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 3, 2024

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدعومة بآليات عسكرية -فجر اليوم- أحياء في مدينة طولكرم، كما اقتحمت مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله ودهمت عددا من المنازل.

تطورات أخرى

وفي تطورات أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المسعف المتطوع تامر صقر متأثرا بجروح حرجة أصيب بها قبل أيام خلال إطلاق قوات الاحتلال النار أثناء اقتحامها مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بالضفة.

وكان صقر (21 عاما) أصيب الأحد الماضي بجروح حرجة برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة، إذ اقتحم الجيش الإسرائيلي المخيم وسط إطلاق نار كثيف مخلفا شهيدين وعشرات الجرحى وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة -بما فيها القدس- إلى 595 شهيدا، خلال موجة التصعيد المتزامنة مع الحرب المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بينهم 144 طفلا، إضافة إلى 5400 جريح، ونحو 9890 معتقلا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات الفجر الأولى من اليوم قريتي دير أبو ضعيف والجلمة شرقي المدينة.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم المنطقة الشرقية من نابلس وبلدتي جماعين وسبسطية. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت جماعين بعدد كبير من الآليات، وأغلقت البوابة الحديدية على مدخل البلدة.