شهداء جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية شمالي الضفة

أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية على مركبة قرب بلدة زيتا في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد استشهاد مسعف متطوع متأثرا بجروح حرجة أصيب بها قبل أيام خلال إطلاق قوات الاحتلال النار أثناء اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال فجر اليوم السبت اقتحاماتها ومداهماتها لمدن وبلدات في الضفة.

شهداء إثر قصف طائرات الاحتلال مركبة فلسطينية قرب بلدة زيتا بطولكرم شمالي الضفة الغربية#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/S0d6XeFWuL — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 3, 2024

وقال جيش الاحتلال إن قواته قصفت ما سماها خلية مسلحة في طولكرم، في حين قالت مصادر للجزيرة إن أحد المستهدفين في الغارة الإسرائيلية هو القيادي في كتائب القسام هيثم بليدي.

وأكد مدير مستشفى ثابت ثابت الحكومي بطولكرم أن 5 استشهدوا إثر قصف طائرة إسرائيلية مسيرة مركبة فلسطينية قرب قرية زيتا بطولكرم، في حين وثقت منصات فلسطينية مشاهد قالت إنها من المستشفى لوصول جثامين الشهداء.

تغطية صحفية: من مستشفى ثابت ثابت بطولكرم بعد وصول 5 فلسطينيين نتيجة قصف الاحتلال لمركبتهم شمال المدينة. pic.twitter.com/ghUfGy5SIi — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 3, 2024

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بأن 4 مواطنين فلسطينيين استشهدوا إثر قصف الجيش الإسرائيلي مركبة فلسطينية قرب بلدة زيتا شمالي الضفة، في حين أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتدت على طواقم الإسعاف وأنها تمنع الاقتراب من مكان قصف المركبة.

كما نشرت منصات فلسطينية مشاهد مشاهد لاحتراق المركبة، مشيرة إلى أن جثث عدد من الشهداء تفحّمت جرّاء قصف مُسيّرة للاحتلال سيارة قرب قرية عتيل، إلى جانب مشاهد أخرى لجرافات الاحتلال وهي تدمر البنية التحتية خلال اقتحامها المدينة.

📹 عاجل

جيش الاحتلال يقصف مركبة فلسطينية قرب قرية عتيل شمال شرقي مدينة #طولكرم pic.twitter.com/tZ1CnuT66v — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 3, 2024

وكانت قوات الاحتلال -مدعومة بآليات عسكرية- اقتحمت فجر اليوم السبت أحياء في مدينة طولكرم، كما اقتحمت مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله ودهمت عددا من المنازل.

تطورات أخرى

وفي تطورات أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المسعف المتطوع تامر صقر متأثرا بجروح حرجة أصيب بها قبل أيام خلال إطلاق قوات الاحتلال النار أثناء اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة.

وكان المسعف صقر (21 عاما) أصيب الأحد الماضي بجروح حرجة برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة، حيث اقتحم الجيش الإسرائيلي المخيم وسط إطلاق نار كثيف، مخلفا شهيدين وعشرات الجرحى وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة، بما فيها القدس، إلى 595 شهيدا، خلال موجة التصعيد المتزامنة مع الحرب المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بينهم 144 طفلا، إضافة إلى 5400 جريح، ونحو 9890 معتقلا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات الفجر الأولى من اليوم قريتي دير أبو ضعيف والجلمة شرقي المدينة.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم المنطقة الشرقية من نابلس وبلدتي جماعين وسبسطية. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت جماعين بعدد كبير من الآليات، وأغلقت البوابة الحديدة على مدخل البلدة.